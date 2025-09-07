Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
ФОТО. Три легионера Шахтера в лагере сборной Бразилии U-20 готовятся к ЧМ

Лукас Феррейра, Изаки Силва и Лука Мейреллиш – в тренировочном процессе

ФОТО. Три легионера Шахтера в лагере сборной Бразилии U-20 готовятся к ЧМ
Selecao de Base

Легионеры донецкого Шахтера Лукас Феррейра, Изаки Силва и Лука Мейреллиш находятся в расположении сборной Бразилии U-20.

Три молодых футболиста «горняков» работают с молодежной командой и принимают участие в тренировочном процессе.

Бразильская молодежка готовится к чемпионату мира U-20, который пройдет в Чили с 27 сентября до 19 октября.

Пресс-служба Шахтера опубликовала фото из лагеря бразильской сборной, на котором позируют легионеры донецкого клуба.

Vitalya Влюблённый в Гвэн из Бен Тена
Престижно для Шахты иметь бразильских, хоть и молодежных, но сборников! Это ж и мы там выступили в Чили такой загадочной далёкой стране, круто! 😊
