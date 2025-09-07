ФОТО. Три легионера Шахтера в лагере сборной Бразилии U-20 готовятся к ЧМ
Лукас Феррейра, Изаки Силва и Лука Мейреллиш – в тренировочном процессе
Легионеры донецкого Шахтера Лукас Феррейра, Изаки Силва и Лука Мейреллиш находятся в расположении сборной Бразилии U-20.
Три молодых футболиста «горняков» работают с молодежной командой и принимают участие в тренировочном процессе.
Бразильская молодежка готовится к чемпионату мира U-20, который пройдет в Чили с 27 сентября до 19 октября.
Пресс-служба Шахтера опубликовала фото из лагеря бразильской сборной, на котором позируют легионеры донецкого клуба.
