Легионеры донецкого Шахтера Лукас Феррейра, Изаки Силва и Лука Мейреллиш находятся в расположении сборной Бразилии U-20.

Три молодых футболиста «горняков» работают с молодежной командой и принимают участие в тренировочном процессе.

Бразильская молодежка готовится к чемпионату мира U-20, который пройдет в Чили с 27 сентября до 19 октября.

Пресс-служба Шахтера опубликовала фото из лагеря бразильской сборной, на котором позируют легионеры донецкого клуба.

ФОТО. Три легионера Шахтера в лагере сборной Бразилии U-20 готовятся к ЧМ