ФОТО. Бразильцы Шахтера провели тренировку в составе сборной
Лукас Феррейра, Изаки Силва и Лука Мейреллиш прибыли в расположение сборной Бразилии U-20
Атакующие футболисты донецкого Шахтера Лукас Феррейра, Изаки Силва и Лука Мейреллиш прибыли в расположение сборной Бразилии U-20.
Юные таланты горняков уже провели тренировку с командой.
Бразильская команда находится на финальной стадии подготовки к чемпионату мира U-20, который пройдет в Чили с 27 сентября по 19 октября.
Пресс-служба Шахтера поделилась кадрами с тренировки сборной Бразилии U-20 с участием своих футболистов.
🧡 Лукас, Ізакі та Лука Мейрелліш – у збірній Бразилії U20 🇧🇷— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) September 4, 2025
Бразильська команда – на фінальній стадії підготовки до чемпіонату світу U20, який проходитиме в Чилі 27 вересня – 19 жовтня.
📸 CBF#Бразилія #Shakhtar pic.twitter.com/1GRr4Unbj8
