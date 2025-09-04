Атакующие футболисты донецкого Шахтера Лукас Феррейра, Изаки Силва и Лука Мейреллиш прибыли в расположение сборной Бразилии U-20.

Юные таланты горняков уже провели тренировку с командой.

Бразильская команда находится на финальной стадии подготовки к чемпионату мира U-20, который пройдет в Чили с 27 сентября по 19 октября.

Пресс-служба Шахтера поделилась кадрами с тренировки сборной Бразилии U-20 с участием своих футболистов.

ФОТО. Бразильцы Шахтера провели тренировку в составе сборной