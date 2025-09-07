Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Александр ИЩЕНКО: «Мне было бы интересно посмотреть на французов, если бы»
Чемпионат мира
07 сентября 2025, 20:11 |
1299
0

Александр ИЩЕНКО: «Мне было бы интересно посмотреть на французов, если бы»

Специалист считает, что нам противостояла одна из сильнейших сборных мира

07 сентября 2025, 20:11 |
1299
0
Александр ИЩЕНКО: «Мне было бы интересно посмотреть на французов, если бы»
УАФ.

Бывший глава комитета сборных Федерации футбола Украины Александр Ищенко поделился эмоциями от матча «сине-желтых» против национальной сборной Франции (0:2).

– Александр Алексеевич, понятно, что французы, чемпионы и финалисты двух предыдущих чемпионатов мира, в матче с нашей командой были безоговорочными фаворитами. Впрочем, при благоприятных обстоятельствах украинская команда могла рассчитывать и на лучший результат.

– Нам противостояла одна из сильнейших сборных мира. Тренер гостей Дидье Дешам располагает футболистами из ведущих европейских клубов. В тех же Пари Сен-Жермене, Баварии, Реале или Ливерпуле они на ключевых позициях. Команда хорошо сбалансирована и умеет выжимать голы из полумоментов. Против нее тяжело играть, и любая ошибка может стать роковой для соперников.

– В некоторых эпизодах они позволяли себе терять возможности.

– Если вы о голевом моменте Мбаппе, когда нападающий хотел перебросить мяч через Трубина, то тогда преимущество было уже в два гола и они могли себе позволить немного покуражиться. Мы играли с очень мощной командой, которая контролировала игру и после перерыва, ведя в счете, действовала по результату

– Что касается первого гола. В нашей штрафной семеро украинцев и трое французов. Тем не менее, гости забили, причем открывший счет Олисе оказался без присмотра в самом центре. Кто ошибся?

– Атака стремительно развивалась. Наши игроки не доиграли до конца эпизод. Судаков должен был ускориться рядом с Олисе, потому что он был с этим игроком, но почему-то остановился. Если да, то Зинченко должен был бросать своего игрока и смещаться в центр. Это то, что я увидел по картинке телевизора.

– Какой бы ни была сильной сборная Франции, но наша команда могла избежать поражения. Калюжный должен был забивать, Ванат упустил прекрасную возможность.

– Мне было бы интересно посмотреть на французскую команду, если бы Калюжный или Забарный сравняли счет. В матчах с такими классными командами нельзя терять возможности. Каждый момент – на вес золота. Опасные моменты наша команда создавала и это придает оптимизм, – сказал Ищенко.

На нашем сайте доступен обзор матча Украина – Франция, где «сине-желтые» не смогли огорчить подопечных Дидье Дешама.

По теме:
Стартовые составы Испании и Германии на матчи квалификации ЧМ-2026
Литва – Нидерланды – 2:3. Депай переписал историю. Видео голов, обзор матча
Македонцы отгрузили 5 мячей и стали лидером группы, где играет Бельгия
сборная Франции по футболу сборная Украины по футболу Украина - Франция ЧМ-2026 по футболу Александр Ищенко
Олег Вахоцкий Источник: Футбол 24
Оцените материал
(16)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Куртуа назвал Реалу вратаря, который должен его заменить. Лунин в отчаянии
Футбол | 07 сентября 2025, 00:21 5
Куртуа назвал Реалу вратаря, который должен его заменить. Лунин в отчаянии
Куртуа назвал Реалу вратаря, который должен его заменить. Лунин в отчаянии

Тибо порекомендовал кандидатуру Франа Гонсалеса

ФОТО. Футболист Барселоны обвинил Диснейленд в расизме. Что случилось?
Футбол | 07 сентября 2025, 18:52 7
ФОТО. Футболист Барселоны обвинил Диснейленд в расизме. Что случилось?
ФОТО. Футболист Барселоны обвинил Диснейленд в расизме. Что случилось?

Рафинья возмущен игнорированием его сына

Бражко сделал предложение девушке, которой нравился Мудрик. Уже есть ответ
Футбол | 06.09.2025, 21:17
Бражко сделал предложение девушке, которой нравился Мудрик. Уже есть ответ
Бражко сделал предложение девушке, которой нравился Мудрик. Уже есть ответ
Андре Онана продолжит карьеру в чемпионате Турции. Романо подтвердил
Футбол | 07.09.2025, 20:28
Андре Онана продолжит карьеру в чемпионате Турции. Романо подтвердил
Андре Онана продолжит карьеру в чемпионате Турции. Романо подтвердил
ОФИЦИАЛЬНО. WBO вынесла решение по Усику и назвала его следующий бой
Бокс | 07.09.2025, 07:05
ОФИЦИАЛЬНО. WBO вынесла решение по Усику и назвала его следующий бой
ОФИЦИАЛЬНО. WBO вынесла решение по Усику и назвала его следующий бой
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Соболенко и Анисимова определили победительницу US Open 2025
Соболенко и Анисимова определили победительницу US Open 2025
07.09.2025, 00:55 17
Теннис
Владелец Ноттингем Форест предложил отдать путину часть Украины ради мира
Владелец Ноттингем Форест предложил отдать путину часть Украины ради мира
06.09.2025, 11:03 27
Война
Сергей КОВАЛЕВ: «Во Франции эпизод с Забарным будут смаковать долго»
Сергей КОВАЛЕВ: «Во Франции эпизод с Забарным будут смаковать долго»
06.09.2025, 07:30 53
Футбол
В украинском футболе новый скандал. Шахтер пойдет в суд из-за Мудрика
В украинском футболе новый скандал. Шахтер пойдет в суд из-за Мудрика
07.09.2025, 07:27 247
Футбол
Сабо назвал точный счет матча квалификации ЧМ-2026 Украина – Франция
Сабо назвал точный счет матча квалификации ЧМ-2026 Украина – Франция
05.09.2025, 19:23 6
Футбол
Вот это неожиданность. Георгий Бущан возвращается в УПЛ
Вот это неожиданность. Георгий Бущан возвращается в УПЛ
05.09.2025, 20:09 35
Футбол
Украина – Франция – 0:2. Поражение на старте квалификации ЧМ. Видео голов
Украина – Франция – 0:2. Поражение на старте квалификации ЧМ. Видео голов
06.09.2025, 00:23 3
Футбол
Бой в одном тайме. Сборная Украины проиграла Франции
Бой в одном тайме. Сборная Украины проиграла Франции
05.09.2025, 23:36 302
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем