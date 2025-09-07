Александр ИЩЕНКО: «Мне было бы интересно посмотреть на французов, если бы»

Бывший глава комитета сборных Федерации футбола Украины Александр Ищенко поделился эмоциями от матча «сине-желтых» против национальной сборной Франции (0:2).

– Александр Алексеевич, понятно, что французы, чемпионы и финалисты двух предыдущих чемпионатов мира, в матче с нашей командой были безоговорочными фаворитами. Впрочем, при благоприятных обстоятельствах украинская команда могла рассчитывать и на лучший результат.

– Нам противостояла одна из сильнейших сборных мира. Тренер гостей Дидье Дешам располагает футболистами из ведущих европейских клубов. В тех же Пари Сен-Жермене, Баварии, Реале или Ливерпуле они на ключевых позициях. Команда хорошо сбалансирована и умеет выжимать голы из полумоментов. Против нее тяжело играть, и любая ошибка может стать роковой для соперников.

– В некоторых эпизодах они позволяли себе терять возможности.

– Если вы о голевом моменте Мбаппе, когда нападающий хотел перебросить мяч через Трубина, то тогда преимущество было уже в два гола и они могли себе позволить немного покуражиться. Мы играли с очень мощной командой, которая контролировала игру и после перерыва, ведя в счете, действовала по результату

– Что касается первого гола. В нашей штрафной семеро украинцев и трое французов. Тем не менее, гости забили, причем открывший счет Олисе оказался без присмотра в самом центре. Кто ошибся?

– Атака стремительно развивалась. Наши игроки не доиграли до конца эпизод. Судаков должен был ускориться рядом с Олисе, потому что он был с этим игроком, но почему-то остановился. Если да, то Зинченко должен был бросать своего игрока и смещаться в центр. Это то, что я увидел по картинке телевизора.

– Какой бы ни была сильной сборная Франции, но наша команда могла избежать поражения. Калюжный должен был забивать, Ванат упустил прекрасную возможность.

– Мне было бы интересно посмотреть на французскую команду, если бы Калюжный или Забарный сравняли счет. В матчах с такими классными командами нельзя терять возможности. Каждый момент – на вес золота. Опасные моменты наша команда создавала и это придает оптимизм, – сказал Ищенко.

