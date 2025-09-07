Александр ИЩЕНКО: «Мне было бы интересно посмотреть на французов, если бы»
Специалист считает, что нам противостояла одна из сильнейших сборных мира
Бывший глава комитета сборных Федерации футбола Украины Александр Ищенко поделился эмоциями от матча «сине-желтых» против национальной сборной Франции (0:2).
– Александр Алексеевич, понятно, что французы, чемпионы и финалисты двух предыдущих чемпионатов мира, в матче с нашей командой были безоговорочными фаворитами. Впрочем, при благоприятных обстоятельствах украинская команда могла рассчитывать и на лучший результат.
– Нам противостояла одна из сильнейших сборных мира. Тренер гостей Дидье Дешам располагает футболистами из ведущих европейских клубов. В тех же Пари Сен-Жермене, Баварии, Реале или Ливерпуле они на ключевых позициях. Команда хорошо сбалансирована и умеет выжимать голы из полумоментов. Против нее тяжело играть, и любая ошибка может стать роковой для соперников.
– В некоторых эпизодах они позволяли себе терять возможности.
– Если вы о голевом моменте Мбаппе, когда нападающий хотел перебросить мяч через Трубина, то тогда преимущество было уже в два гола и они могли себе позволить немного покуражиться. Мы играли с очень мощной командой, которая контролировала игру и после перерыва, ведя в счете, действовала по результату
– Что касается первого гола. В нашей штрафной семеро украинцев и трое французов. Тем не менее, гости забили, причем открывший счет Олисе оказался без присмотра в самом центре. Кто ошибся?
– Атака стремительно развивалась. Наши игроки не доиграли до конца эпизод. Судаков должен был ускориться рядом с Олисе, потому что он был с этим игроком, но почему-то остановился. Если да, то Зинченко должен был бросать своего игрока и смещаться в центр. Это то, что я увидел по картинке телевизора.
– Какой бы ни была сильной сборная Франции, но наша команда могла избежать поражения. Калюжный должен был забивать, Ванат упустил прекрасную возможность.
– Мне было бы интересно посмотреть на французскую команду, если бы Калюжный или Забарный сравняли счет. В матчах с такими классными командами нельзя терять возможности. Каждый момент – на вес золота. Опасные моменты наша команда создавала и это придает оптимизм, – сказал Ищенко.
