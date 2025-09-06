Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат мира
06 сентября 2025, 23:38
Новый личный рекорд. Роналду достиг отметки в 140 голов за Португалию

Игра против сборной Армении стала для Криштиану 222-й на международном уровне

Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду в своем 222-м матче за национальную команду оформил дубль и достиг отметки в 140 голов на международном уровне, обновив собственный рекорд по количеству забитых мячей.

6 сентября состоялась игра отбора на чемпионат мира 2026 года между сборными Армении и Португалии. Встреча завершилась разгромной победой гостей со счетом 5:0.

С большим отставанием на втором месте по количеству голов за национальную команду оказался Лионель Месси, который в 194 поединках забил 114 голов – на 26 меньше, чем у Роналду.

Интересно отметить, что Криштиану в последних 10 матчах за Португалию отличился 10 забитыми мячами.

Роналду на высоте. Как выглядят турнирные таблицы квалификации ЧМ-2026
7 из 140 голов Роналду в составе сборной Португалии были забиты Армении
Ирландия вырвала ничью у Венгрии на 90+3-й в отборе к ЧМ, отыгравшись с 0:2
