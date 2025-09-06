Новый личный рекорд. Роналду достиг отметки в 140 голов за Португалию
Игра против сборной Армении стала для Криштиану 222-й на международном уровне
Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду в своем 222-м матче за национальную команду оформил дубль и достиг отметки в 140 голов на международном уровне, обновив собственный рекорд по количеству забитых мячей.
6 сентября состоялась игра отбора на чемпионат мира 2026 года между сборными Армении и Португалии. Встреча завершилась разгромной победой гостей со счетом 5:0.
С большим отставанием на втором месте по количеству голов за национальную команду оказался Лионель Месси, который в 194 поединках забил 114 голов – на 26 меньше, чем у Роналду.
Интересно отметить, что Криштиану в последних 10 матчах за Португалию отличился 10 забитыми мячами.
Cristiano Ronaldo has extended his record as the player with the most international goals in football history. ⚽— Squawka (@Squawka) September 6, 2025
His two goals against Armenia moved him onto 140 goals in 222 caps, which is at least 26 more than any other men's player.
He has also now scored 10 goals in his… pic.twitter.com/iHre81uPgw
