Украина. Первая лига
06 сентября 2025, 13:31 |
130
0

Чернигов и Левый Берег назвали стартовые составы на матч 5-го тура

Поединок пройдет в Чернигове на стадионе «Чернигов-Арена» и начнется в 14:00

Чернигов и Левый Берег назвали стартовые составы на матч 5-го тура
ФК Чернигов

В субботу, 6 сентября, в Первой лиге пройдут матчи пятого тура. «Чернигов» на своем поле примет «Левый Берег».

«Чернигов» в стартовых матчах нового чемпионата Первой лиги одержал одну победу и потерпел три поражения. В турнирной таблице команда занимает 14 место.

«Левый Берег» находится в тройке лидеров Первой лиги. После поражения от «Агробизнеса» в стартовом туре киевский клуб одержал три победы подряд.

Поединок пройдет в Чернигове на стадионе «Чернигов-Арена». Начало матча в 14:00. Трансляция будет доступна на YouTube-канале ПФЛ.

чемпионат Украины по футболу стартовые составы Чернигов Левый Берег Киев Первая лига Украины
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
