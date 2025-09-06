Мирон МАРКЕВИЧ: «У сборной Франции два равноценных состава, а у нас...»

5 сентября состоялся матч первого тура квалификации в ЧМ-2026, в котором встретились сборные Украины и Франции. Подопечные Дидье Дешама одолели «сине-желтую» команду со счетом 2:0.

Именитый наставник Мирон Маркевич прокомментировал результат украинской команды и оценил игру сборной. Специалист считает, что из-за травм Сергей Ребров был вынужден поставить в стартовый состав тех игроков, кто остался:

– Мирон Богданович, как вам игра?

– Во втором тайме неплохо сыграли, могли и забить, моменты были, особенно у Забарного. 20-30 минут были хороши в нашем исполнении. В первом тайме фарт был на нашей стороне, что французы больше не забили, а во втором тайме удача нас покинула, и мы не смогли реализовать свои возможности. Однако нужно понимать, против кого мы играли. Франция – это одна из топ команд мирового футбола. Сейчас надо думать об Азербайджане и сыграть против него так, как второй тайм с Францией.

– Вас что-то удивило в составе, схеме или тактике Украины?

– Да ничего не удивило. Как говорится, кто был в обойме, тех и поставили. Здесь особенно ничего не придумаешь. Конечно, если бы был Цыганков, то наверняка он бы играл в основе. Миколенко играл бы слева в защите, а Зинченко в середине. К сожалению, наша сборная столкнулась с чередой травм. Дешам ломал голову над тем, кого поставить, потому что во Франции два равноценных состава, а у нас выпустили тех, кто есть.

– Почему сборная Украины так плохо играет первый тайм? Это уже становится неприятной тенденцией.

– Ну, во-первых, французы очень сильно провели первый тайм. Они вообще не давали дышать Украине, даже мяча касаться. Во втором тайме Франция уже начала играть на контратаках и дала свободу нашей команде, – считает Маркевич.