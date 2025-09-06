Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Мирон МАРКЕВИЧ: «У сборной Франции два равноценных состава, а у нас...»
Чемпионат мира
06 сентября 2025, 12:21 | Обновлено 06 сентября 2025, 12:33
493
2

Мирон МАРКЕВИЧ: «У сборной Франции два равноценных состава, а у нас...»

Именитый тренер оценил игру подопечных Сергея Реброва в квалификации на ЧМ-2026

06 сентября 2025, 12:21 | Обновлено 06 сентября 2025, 12:33
493
2
Мирон МАРКЕВИЧ: «У сборной Франции два равноценных состава, а у нас...»
Getty Images/Global Images Ukraine. Мирон Маркевич

5 сентября состоялся матч первого тура квалификации в ЧМ-2026, в котором встретились сборные Украины и Франции. Подопечные Дидье Дешама одолели «сине-желтую» команду со счетом 2:0.

Именитый наставник Мирон Маркевич прокомментировал результат украинской команды и оценил игру сборной. Специалист считает, что из-за травм Сергей Ребров был вынужден поставить в стартовый состав тех игроков, кто остался:

– Мирон Богданович, как вам игра?

– Во втором тайме неплохо сыграли, могли и забить, моменты были, особенно у Забарного. 20-30 минут были хороши в нашем исполнении. В первом тайме фарт был на нашей стороне, что французы больше не забили, а во втором тайме удача нас покинула, и мы не смогли реализовать свои возможности. Однако нужно понимать, против кого мы играли. Франция – это одна из топ команд мирового футбола. Сейчас надо думать об Азербайджане и сыграть против него так, как второй тайм с Францией.

– Вас что-то удивило в составе, схеме или тактике Украины?

– Да ничего не удивило. Как говорится, кто был в обойме, тех и поставили. Здесь особенно ничего не придумаешь. Конечно, если бы был Цыганков, то наверняка он бы играл в основе. Миколенко играл бы слева в защите, а Зинченко в середине. К сожалению, наша сборная столкнулась с чередой травм. Дешам ломал голову над тем, кого поставить, потому что во Франции два равноценных состава, а у нас выпустили тех, кто есть.

– Почему сборная Украины так плохо играет первый тайм? Это уже становится неприятной тенденцией.

– Ну, во-первых, французы очень сильно провели первый тайм. Они вообще не давали дышать Украине, даже мяча касаться. Во втором тайме Франция уже начала играть на контратаках и дала свободу нашей команде, – считает Маркевич.

По теме:
Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Не думаю, что ничья была бы закономерным результатом»
ОФИЦИАЛЬНО. Игрок сборной Украины покинул команду после матча с Францией
Модрич сыграл очередной матч за Хорватию. Сколько у него игр в целом?
ЧМ-2026 по футболу сборная Украины по футболу сборная Франции по футболу Украина - Франция Сергей Ребров Мирон Маркевич
Николай Титюк Источник: BLIK
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Йожеф САБО: «Он слабый футболист. Сядет на скамейку запасных»
Футбол | 06 сентября 2025, 08:25 9
Йожеф САБО: «Он слабый футболист. Сядет на скамейку запасных»
Йожеф САБО: «Он слабый футболист. Сядет на скамейку запасных»

Бывший тренер «Динамо» – о Владиславе Ванате

В ВСУ отреагировали на то, что новичок Динамо любит российский контент
Футбол | 06 сентября 2025, 07:07 13
В ВСУ отреагировали на то, что новичок Динамо любит российский контент
В ВСУ отреагировали на то, что новичок Динамо любит российский контент

Дмитрий Лиховой – о ситуации с Бленуце

Украина – Франция – 0:2. Поражение на старте квалификации ЧМ. Видео голов
Футбол | 06.09.2025, 00:23
Украина – Франция – 0:2. Поражение на старте квалификации ЧМ. Видео голов
Украина – Франция – 0:2. Поражение на старте квалификации ЧМ. Видео голов
Ребров назвал стартовый состав сборной Украины на матч против Франции
Футбол | 05.09.2025, 20:31
Ребров назвал стартовый состав сборной Украины на матч против Франции
Ребров назвал стартовый состав сборной Украины на матч против Франции
Не продали слона планктону. 16 мыслей о матче сборных Украины и Франции
Футбол | 06.09.2025, 12:00
Не продали слона планктону. 16 мыслей о матче сборных Украины и Франции
Не продали слона планктону. 16 мыслей о матче сборных Украины и Франции
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Trishovich
А в нас мажори котрі в житті всього досягли.Немає мети у ниг класно грати.Зп шалена і без цього
Ответить
+2
kadaad .
...а у нас в квартире газ!
Ответить
0
Популярные новости
Сабо назвал точный счет матча квалификации ЧМ-2026 Украина – Франция
Сабо назвал точный счет матча квалификации ЧМ-2026 Украина – Франция
05.09.2025, 19:23 6
Футбол
Реал впечатлен поступком Лунина. Он отказался играть с украинцами
Реал впечатлен поступком Лунина. Он отказался играть с украинцами
05.09.2025, 08:22 24
Футбол
Джозеф Паркер подобрал для Усика серьезного соперника
Джозеф Паркер подобрал для Усика серьезного соперника
05.09.2025, 03:31 1
Бокс
Источник: Владелец украинского клуба оказался аферистом и сотрудничал с рф
Источник: Владелец украинского клуба оказался аферистом и сотрудничал с рф
04.09.2025, 11:50 18
Футбол
Бленуце впервые обратился к фанатам Динамо после пророссийского скандала
Бленуце впервые обратился к фанатам Динамо после пророссийского скандала
04.09.2025, 15:59 81
Футбол
WBO приняла решение по Усику. Стало известно, что будет с титулом
WBO приняла решение по Усику. Стало известно, что будет с титулом
05.09.2025, 05:44 1
Бокс
Бой в одном тайме. Сборная Украины проиграла Франции
Бой в одном тайме. Сборная Украины проиграла Франции
05.09.2025, 23:36 291
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем