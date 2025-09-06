Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Первая лига
06 сентября 2025, 11:27 |
Виктория и Металлист проводят матч 5-й тура Первой лиги. Стартовые составы

Поединок пройдет в Тростянце на стадионе им. Владимира Куца и начнется в 12:00

ФК Металлист

В субботу, 6 сентября, в Первой лиге пройдут матчи пятого тура. «Виктория» Сумы сыграет с харьковским «Металлистом».

Из четырех матчей нового сезона Первой лиги «Виктория» выиграла всего один. Во втором туре команда на выезде одержала победу в матче с ФК «Чернигов». Остальные три поединка «Виктория» проиграла и в турнирной таблице занимает 13 место.

«Металлист» провел три поединка. Команда проиграла «Ингульцу» (1:2) и «Агробизнесу» (0:1). В турнирной таблице Первой лиги харьковский клуб идет на 15-й позиции.

Поединок пройдет в Тростянце на стадионе им. Владимира Куца. Начало матча в 12:00. Трансляция будет доступна на YouTube-канале ПФЛ.

Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
Комментарии
FunnyCat_____
