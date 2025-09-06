Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Дешам пояснил победу сборной Франции над Украиной в отборе к ЧМ-2026
Чемпионат мира
06 сентября 2025, 08:52 | Обновлено 06 сентября 2025, 08:54
Дешам пояснил победу сборной Франции над Украиной в отборе к ЧМ-2026

Коуч пообщался с журналистами после матча

Дешам пояснил победу сборной Франции над Украиной в отборе к ЧМ-2026
Getty Images/Global Images Ukraine. Дидье Дешам

Главный тренер национальной сборной Франции Дидье Дешам объяснил победу своей команды над Украиной (2:0) на старте квалификации к чемпионату мира.

– Какова ваша оценка матча с Украиной? Сделала ли уже команда шаг к чемпионату мира?

– Это был важный матч из-за небольшого количества игр. Мы знали, что у нас есть качество. Какие-то основные моменты есть, но их нужно будет подтвердить. Мы всего лишь выиграли всего 2:0. Мы не пропустили ни одного гола, но у них было два замечательных момента. Всегда лучше побеждать. Во вторник мы встретимся с лидерами нашей группы (Исландией, победившей Азербайджан со счетом 5:0 – прим).

– Как мы можем достичь большей стабильности в матче?

– Есть также и соперник. Очень энергоемко подниматься высоко и прессинговать. Это началось с нападающих, совершивших много пробежек. Затем мы снизили интенсивность наших пробежек. Контролируя все в течение 90 минут... Не думаю, что было послабление, а скорее сильный момент со стороны соперника. Мы также закончили лучшее. Это молодая команда, которой нужны повторения, чтобы приобрести опыт и четкость.

- Продолжится ли этот высокий прессинг долго?

– Я не делал ничего подобного. Это требует повторения. Нельзя делать это постоянно, потому что это отнимает много энергии. Следует избегать замятия в промежуточных ситуациях и быть лучше расположенными. Такие намерения есть.

Мы делали это в марте и июне с разными соперниками. У нас была эта способность восстанавливаться высоко и прессинговать. Это интересно, но физически... Поддерживать эту систему можно, но я не говорю, что это легко, – сказал Дешам.

На нашем сайте доступен обзор матча Украина – Франция, где «сине-желтые» не смогли огорчить подопечных Дидье Дешама.

Дидье Дешам чемпионат мира по футболу сборная Франции по футболу сборная Украины по футболу Украина - Франция
Олег Вахоцкий Источник: L'Equipe
