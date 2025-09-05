Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ФОТО. Все готово: Украина завершила разминку перед суперматчем с Францией
Чемпионат мира
05 сентября 2025, 21:40 | Обновлено 05 сентября 2025, 21:43
ФОТО. Все готово: Украина завершила разминку перед суперматчем с Францией

В 21:45 сине-желтые начнут встречу с французами на стадионе в польском городе Вроцлав

Getty Images/Global Images Ukraine

5 сентября состоится матч первого тура квалификационно группы D на чемпионат мира 2026 между сборными Украины и Франции.

Поединок пройдет на стадионе Тарчински Арена в польском городе Вроцлав. Время начала встречи – 21:45 по Киеву.

Сине-желтые провели финальную разминку. Sport.ua предлагает ознакомиться с фото разминки перед стартом противостояния!

Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
