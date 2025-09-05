Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Первая лига
Родион ПЛАКСА: «Одержали победу в матче с принципиальным соперником»

Полузащитник «Буковины» прокомментировал победу в матче с «Прикарпатьем»

ФК Буковина

В поединке пятого тура Первой лиги «Буковина» в гостях со счетом 2:1 обыграла «Прикарпатье». Впечатлениями о матче поделился автор победного гола Родион Плакса.

– Родион, поздравляем с победой! Твой гол незадолго до финального свистка оказался победным. Вспомни этот эпизод с забитым мячом.

– В первую очередь я хочу поблагодарить команду. Это наша общая победа. Момент с голом? Пошла подача с фланга, я пробил головой, но попал в штангу. Повезло, что мяч отскочил мне в колено и я добил его в сетку. Все произошло очень быстро, но я рад, что удалось завершить атаку результативно. Игра была тяжелая, но очень хорошо, что мы дожали соперника и добавили в копилку три зачетных пункта.

– На последних минутах матча был нервный момент со штрафным ударом соперника, когда мяч попал в перекладину. Что ощущал в тот момент?

– Я считаю, что не было никакого фола в том эпизоде, поэтому и штрафной не должен был назначаться. В конце концов игрок «Прикарпатья» пробил очень хорошо – мяч попал в перекладину. Но слава Богу, они не забили на добивании. Иначе было бы тяжело морально.

– Как вообще складывалась игра? Оправдал ли этот поединок с «Прикарпатьем» статус западноукраинского дерби?

– Очень нервная игра была. Мы знали, чего ожидать от соперника, но и сами допускали ошибки на ровном месте, которых не должны были допускать. Будем все эти моменты разбирать на теории. Главное, что есть положительный результат, одержали победу в непростом матче с принципиальным соперником. «Прикарпатье» вновь подтвердило свое реноме неуступчивого и крайне сложного оппонента. Теперь все внимание на предстоящий домашний поединок против «Чернигова».

По теме:
Владислав БЛЕНУЦЕ: «россия – агрессор, я поддерживаю Украину»
«Это смешно». Жена Турана отреагировала на интервью мужа с Дарьей Бондарь
Нива поднялась в топ-4. Результаты первых матчей нового тура Первой лиги
чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Буковина Черновцы Прикарпатье Ивано-Франковск Родион Плакса
Сергей Турчак Источник: ФК Буковина
