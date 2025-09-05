Сергей ШИЩЕНКО: «Мы контролировали ход игры и события на поле»

В стартовом матче пятого тура Первой лиги «Буковина» в гостях со счетом 2:1 обыграла «Прикарпатье». Результат матча прокомментировал главный тренер «Буковины» Сергей Шищенко.

– Сергей Юрьевич, тяжелая выездная победа в западноукраинском дерби. Какие впечатления от матча с «Прикарпатьем» по горячим следам?

– Конечно, я доволен итоговым результатом матча. Но не могу сказать, что полностью доволен действиями команды. Мы понимали, что «Прикарпатье» будет играть от обороны, понимали, что мы будем больше владеть мячом и что соперник будет делать ставку на контратаки. В некоторых моментах мы проваливались при переходе из атаки в оборону, и именно это создавало большое напряжение. Мы позволяли сопернику делать то, к чему готовились, и это придавало нервов. Но в итоге мы дожали соперника и завоевали очень важные три очка. Хочется, чтобы наша игра была более солидной, агрессивной и дисциплинированной. Сегодняшний поединок показал нам некоторые проблемы, которые нужно анализировать и работать над ними. Пожалуй, это была не самая лучшая наша игра из пяти матчей на стартовом отрезке сезона.

– Справедлив ли, по вашему мнению, результат матча?

– Я считаю, что да, итог матча справедлив. Мы в некоторых эпизодах выглядели лучше, хотя в переходных фазах от атаки к обороне были недоработки. Тем не менее, мы контролировали ход игры и события на поле. Возможно, игра могла завершиться и вничью, но мы реализовали свои моменты, дожали соперника и одержали победу.

– Удивил ли вас чем-нибудь соперник?

– «Прикарпатье» удивило своей дисциплинированной игрой. Мы анализировали их последние три игры, и сегодня они действовали иначе – более организованно в обороне и более эффективно использовали пространство в контратаках. Мы, к сожалению, разрешали им это делать. У них были моменты, которые могли реализовать. В общем, они сыграли дисциплинированнее и качественнее в атаке, чем в предыдущих матчах.