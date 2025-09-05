Будет сюрприз: Дешам определился с составом Франции на игру с Украиной
Усман Дембеле начнет матч в запасе
Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам уже определился со стартовым составом на матч отборочного этапа чемпионата мира 2026 с национальной командой Украины, сообщает football.fr.
Главным сюрпризом в решении 56-летнего специалиста стало то, что встречу на скамейке запасных начнет звездный вингер Усман Дембеле, у которого проблемы со здоровьем.
Подопечные Дешама начнут матч по схеме 4–2–3–1. Стартовый состав французов будет следующим: Меньян – Кунде, Конате, Упамекано, Динь – Тчуамени, Коне – Дуэ, Олисе, Барколя – Мбаппе.
