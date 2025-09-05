Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Будет сюрприз: Дешам определился с составом Франции на игру с Украиной
Чемпионат мира
05 сентября 2025, 18:01 |
1445
3

Будет сюрприз: Дешам определился с составом Франции на игру с Украиной

Усман Дембеле начнет матч в запасе

05 сентября 2025, 18:01 |
1445
3
Будет сюрприз: Дешам определился с составом Франции на игру с Украиной
Getty Images/Global Images Ukraine. Дидье Дешам

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам уже определился со стартовым составом на матч отборочного этапа чемпионата мира 2026 с национальной командой Украины, сообщает football.fr.

Главным сюрпризом в решении 56-летнего специалиста стало то, что встречу на скамейке запасных начнет звездный вингер Усман Дембеле, у которого проблемы со здоровьем.

Подопечные Дешама начнут матч по схеме 4–2–3–1. Стартовый состав французов будет следующим: Меньян – Кунде, Конате, Упамекано, Динь – Тчуамени, Коне – Дуэ, Олисе, Барколя – Мбаппе.

По теме:
Источник: футболисты сборной Украины отравились накануне матча с Францией
«Надо брать пример со Словакии». Цихмейструк – об игре против Франции
Легенда Баварии: «Для меня это не была национальная сборная Германии»
Дидье Дешам сборная Франции по футболу сборная Украины по футболу Украина - Франция ЧМ-2026 по футболу Усман Дембеле стартовые составы
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
Оцените материал
(17)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Воспитанник Динамо покинул клуб УПЛ и получил статус свободного агента
Футбол | 05 сентября 2025, 18:20 0
Воспитанник Динамо покинул клуб УПЛ и получил статус свободного агента
Воспитанник Динамо покинул клуб УПЛ и получил статус свободного агента

Виктор Близниченко договорился с «Оболонью» о прекращении сотрудничества

Чеферин без маски. Босс УЕФА бьет по Украине из-за распрей с Шевченко?
Футбол | 05 сентября 2025, 12:52 31
Чеферин без маски. Босс УЕФА бьет по Украине из-за распрей с Шевченко?
Чеферин без маски. Босс УЕФА бьет по Украине из-за распрей с Шевченко?

Словенец еще раз доказал, что его мышление не слишком-то ушло от фразы «не все так однозначно»

Георгий СУДАКОВ: «В Бенфике мне сказали – тебе подарок от президента клуба»
Футбол | 05.09.2025, 00:22
Георгий СУДАКОВ: «В Бенфике мне сказали – тебе подарок от президента клуба»
Георгий СУДАКОВ: «В Бенфике мне сказали – тебе подарок от президента клуба»
Украина – Франция. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира
Футбол | 05.09.2025, 12:55
Украина – Франция. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира
Украина – Франция. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира
Ребров выбрал заявку сборной Украины на матч с Францией. Есть потери
Футбол | 05.09.2025, 10:05
Ребров выбрал заявку сборной Украины на матч с Францией. Есть потери
Ребров выбрал заявку сборной Украины на матч с Францией. Есть потери
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Singularis
Я думал Мбаппе на воротах
Ответить
0
MaximusOne
Мбаппе і Дуе самі небезпечні.
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
Популярные новости
Бленуце впервые обратился к фанатам Динамо после пророссийского скандала
Бленуце впервые обратился к фанатам Динамо после пророссийского скандала
04.09.2025, 15:59 79
Футбол
Буткевич определился с будущим Ротаня после неудач Полесья в УПЛ
Буткевич определился с будущим Ротаня после неудач Полесья в УПЛ
04.09.2025, 02:06 3
Футбол
Минус Свентек. Определены обе пары 1/2 финала US Open 2025 у женщин
Минус Свентек. Определены обе пары 1/2 финала US Open 2025 у женщин
04.09.2025, 08:42 2
Теннис
Отправили в дубль. Шесть футболистов Полесья не нужны Ротаню
Отправили в дубль. Шесть футболистов Полесья не нужны Ротаню
04.09.2025, 07:03 4
Футбол
Динамо выступило с официальным заявлением по скандалу вокруг новичка и рф
Динамо выступило с официальным заявлением по скандалу вокруг новичка и рф
04.09.2025, 15:43 330
Футбол
Президент УЕФА: «Хотели вернуть сборные россии – началась такая истерия»
Президент УЕФА: «Хотели вернуть сборные россии – началась такая истерия»
03.09.2025, 18:11 39
Футбол
Усику время идти на пенсию. Сейчас – идеальный момент
Усику время идти на пенсию. Сейчас – идеальный момент
04.09.2025, 09:02 47
Бокс
WBO приняла решение по Усику. Стало известно, что будет с титулом
WBO приняла решение по Усику. Стало известно, что будет с титулом
05.09.2025, 05:44 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем