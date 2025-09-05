Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Богдан КУШНИРЕНКО: «Мне хочется, чтобы команда выигрывала»
Украина. Премьер лига
05 сентября 2025, 17:04
Новичок «Зари» поделился первыми впечатлениями после перехода в клуб

ФК Полесье. Богдан Кушниренко

Луганская «Заря» продолжает работу над усилением состава. К команде присоединился бывший игрок «Полесья» и ЛНЗ Богдан Кушниренко. Полузащитник рассказал, почему для продолжения карьеры выбрал «Зарю».

– Что для вас означает переход в Зарю. Вы уже провели первую тренировку, как она прошла?

– Очень доволен, что присоединился к команде. Хочу максимально отдать всего себя этому клубу и добиться самых высоких целей, которые ставит перед собой команда. Очень понравилась тренировка. Честно, получил большое удовольствие от нее. Очень интересно.

– Насколько долго шли переговоры? Почему именно Заря?

– В первую очередь, главный тренер позвонил. И это для меня очень веская причина. Если человек хочет, то я полностью себя отдам, чтобы помочь.

Вы хорошо знакомы с капитаном Зари Филиппом Будковским. Общались ли с ним перед переходом в Зорю?

– Да, конечно общался. Этот фактор тоже повлиял. Фил рассказал, что очень хороший коллектив. Все есть, чтобы играть, тренироваться и побеждать. Долго я не думал, присоединился к Заре.

– Какие цели ставите перед собой в команде?

– Перед собой – только играть. Я хочу играть и помогать. Мне хочется, чтобы команда выигрывала. Чтобы мы шли, там, где должны идти, в зоне еврокубков.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Верес арендовал игрока сборной Украины U-21
Источник: защитник Полесья продолжит карьеру в другом клубе УПЛ
Рух добавил в заявку украинского вингера Карпат
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Богдан Кушниренко Заря Луганск Полесье Житомир ЛНЗ Черкассы
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
