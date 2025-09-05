Богдан КУШНИРЕНКО: «Мне хочется, чтобы команда выигрывала»
Новичок «Зари» поделился первыми впечатлениями после перехода в клуб
Луганская «Заря» продолжает работу над усилением состава. К команде присоединился бывший игрок «Полесья» и ЛНЗ Богдан Кушниренко. Полузащитник рассказал, почему для продолжения карьеры выбрал «Зарю».
– Что для вас означает переход в Зарю. Вы уже провели первую тренировку, как она прошла?
– Очень доволен, что присоединился к команде. Хочу максимально отдать всего себя этому клубу и добиться самых высоких целей, которые ставит перед собой команда. Очень понравилась тренировка. Честно, получил большое удовольствие от нее. Очень интересно.
– Насколько долго шли переговоры? Почему именно Заря?
– В первую очередь, главный тренер позвонил. И это для меня очень веская причина. Если человек хочет, то я полностью себя отдам, чтобы помочь.
– Вы хорошо знакомы с капитаном Зари Филиппом Будковским. Общались ли с ним перед переходом в Зорю?
– Да, конечно общался. Этот фактор тоже повлиял. Фил рассказал, что очень хороший коллектив. Все есть, чтобы играть, тренироваться и побеждать. Долго я не думал, присоединился к Заре.
– Какие цели ставите перед собой в команде?
– Перед собой – только играть. Я хочу играть и помогать. Мне хочется, чтобы команда выигрывала. Чтобы мы шли, там, где должны идти, в зоне еврокубков.
