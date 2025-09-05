ОФИЦИАЛЬНО. Полузащитник Милана продолжит карьеру в Хорватии

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Италия
05 сентября 2025, 14:45
389
0

Getty Images/Global Images Ukraine. Исмаэль Беннасер

Алжирский полузащитник «Милана» Исмаэль Беннасер перебрался в загребское «Динамо». Об этом сообщает пресс-служба хорватского клуба.

Сезон 2025/26 27-летний футболист проведет в составе «Динамо» Загреб. У представителя чемпионата Хорватии будет право выкупа, сумма которого остается неизвестной.

Первую половину прошедшего сезоне Исмаэль Бенассер провел в «Милане», а вторую – в составе «Марселя». Всего аз сезон он сыграл 20 матчей, в которых отличился 3 голевыми передачами.

Ранее была названа неожиданная причина, почему сорвался трансфер Довбика в «Милан».

Даниил Кирияка Источник: ФК Динамо Загреб
