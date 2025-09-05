ОФИЦИАЛЬНО. Полузащитник Милана продолжит карьеру в Хорватии
Исмаэль Беннасер на правах аренды присоединился к «Динамо» Загреб
Алжирский полузащитник «Милана» Исмаэль Беннасер перебрался в загребское «Динамо». Об этом сообщает пресс-служба хорватского клуба.
Сезон 2025/26 27-летний футболист проведет в составе «Динамо» Загреб. У представителя чемпионата Хорватии будет право выкупа, сумма которого остается неизвестной.
Первую половину прошедшего сезоне Исмаэль Бенассер провел в «Милане», а вторую – в составе «Марселя». Всего аз сезон он сыграл 20 матчей, в которых отличился 3 голевыми передачами.
S velikim zadovoljstvom objavljujemo da će alžirski reprezentativac i veznjak AC Milana Ismael Bennacer pojačati GNK Dinamo!— GNK Dinamo (@gnkdinamo) September 4, 2025
Dinamo i AC Milan postigli su dogovor o jednogodišnjoj posudbi s opcijom otkupa ugovora. Bennacer dolazi u Zagreb, gdje će obaviti liječničke preglede… pic.twitter.com/FaIGa55n5y
