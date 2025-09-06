Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Сборная УКРАИНЫ
06 сентября 2025, 21:35
ВЕРНИДУБ: «Этот вопрос можно задать Реброву, его рано вызывать»

Экс-тренер – о Егоре Твердохлебе

ВЕРНИДУБ: «Этот вопрос можно задать Реброву, его рано вызывать»
ФК Кривбасс. Юрий Вернидуб

Известный тренер Юрий Вернидуб рассказал, стоит ли вызывать в сборную Украины Егора Твердохлеба.

«Положа руку на сердце, я только в последней игре чемпионата увидел того Твердохлеба, который может быть в своей лучшей форме. И это несмотря на то, что на его счету оказалось два забитых мяча.

Вот если бы Егор хотя бы в течение четырех-пяти матчей показывал такую стабильность, можно было бы задать вопрос Сергею Реброву на эту тему. На мой взгляд, на сегодняшний день рано вызывать Твердохлеба в сборную. Тем более, что если раньше он играл 10-ку или восьмерку, то сейчас восьмерку ближе даже к шестерке. Пусть для него это будет большим стимулом еще больше работать. У него есть характер, мне он нравится», – сказал Юрий Вернидуб.

Ранее известный украинский тренер Юрий Вернидуб прокомментировал игру «Карпат» в сезоне УПЛ 2025/26.

Юрий Вернидуб Егор Твердохлеб сборная Украины по футболу
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
