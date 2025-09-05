Известный тренер дал дельный совет сборной Украины перед матчем с Францией

Сегодня, 5 сентября, сборная Украины матчем против команды Франции возьмет старт в отборочном турнире ЧМ-2026. На что в этом поединке, а также в следующей встрече с Азербайджаном может рассчитывать команда Сергея Реброва эксклюзивно сайту Sport.ua рассказал известный украинский тренер Юрий Вернидуб.

– Юрий Николаевич, чего ждать украинским болельщикам в стартовых матчах против Франции и Азербайджана?

– Кто бы что ни говорил, но группа у нас непростая. Помимо упомянутых команд есть еще и упертая Исландия. Тем не менее, все украинцы хотят верить в лучшее для нашей сборной.

В какой-то мере, может, и хорошо, что первым нашим соперником будут французы. Всегда хочется начинать любой турнир с позитивного результата, а когда в соперниках такой авторитетный оппонент, то главному тренеру не нужно лишний раз настраивать своих подопечных на этот бой.

– Многие говорят, что мы фавориты в борьбе за второе место.

– В группе предстоит сыграть всего шесть игр. Поэтому давайте дождемся хотя бы итогов первых двух поединков, тогда, возможно, можно будет сказать что-то более конкретное.

– Некоторые наши легионеры не имеют достаточной игровой практики, а тот же Виталий Миколенко и Роман Яремчук вылетели из-за травм. Это будет проблемой?

– Думаю, да. Тренироваться и играть, пусть даже в сильном чемпионате, это две большие разницы. Тот же Александр Зинченко, который является одним из лидеров команды, неизвестно, в каком сейчас состоянии. А потеря Миколенко и Яремчука, без сомнения, добавит головной боли Сергею Реброву. Хорошо, а кто может быть приглашен в сборную из нашего чемпионата, кроме тех, кто сейчас в расположении сборной.

– Почему летом, когда ездили на турнир в Канаду, было не попробовать Егора Твердохлеба?

– Мне уже задавали этот вопрос. Но положа руку на сердце, я только в последний игре чемпионата увидел того Твердохлеба, который может быть в своих лучших кондициях. И это несмотря на то, что на его счету оказалось два забитых мяча. Вот если бы Егор хотя бы на протяжении четырех-пяти матчей показывал такую стабильность, можно было бы задать вопрос Сергею Реброву на эту тему. На мой взгляд, на сегодняшний день рано вызывать Твердохлеба в сборную. Тем более, что, если раньше он играл 10-ку или восьмерку, то сейчас восьмерку ближе даже к шестерке. Пусть для него это будет большим стимулом еще больше работать. У него есть характер, мне он нравится.

– Учитывая все нюансы, достичь хотя бы ничейного результата в игре с Францией будет за счастье?

– Я понимаю, что хотелось бы, прежде всего, не проиграть. Но про это ни в коем случае нельзя думать, иначе жди беды. Мы уже побеждали французов, и это должно стать стимулом для нынешней команды, которой, под силу принести хоть чуть-чуть радости украинцам в такое нелегкое для страны время.

Соперник должен переживать, он же топ, а мы, как возможно, считают во Франции, так себе команда, поэтому для них будет трагедией проиграть. А раз так, то пусть думают, как справиться со сборной Украины.

– Я задал прошлый вопрос потому, что в последних матчах «сине-желтые» больше разочаровывали. Можно вспомнить ответный матч с Бельгией в Лиге наций, товарищеский матч с Канадой. Да и с Новой Зеландией наша сборная, несмотря на победу, не впечатлила…

– Здесь все просто. Давайте начнем с того, что Бельгия – это топовая сборная Европы. Просто, наверное, чересчур много было уверенности в том, что мы пройдем бельгийцев, учитывая результат первого поединка.

А что касается турнира в Канаде, то, считаю, что он не нужен был. Какая от него была польза после длительного сезона? Я бы понял, если бы отправился ближайший резерв. А брать туда футболистов, которые за сезон наелись футбола… не знаю, не мне судить.

Но опускать руки после некоторых неудач, нет смысла. Начинается новый отбор, а это новая история, поэтому держим кулаки и верим в нашу команду. И в то же время мы должны понимать, в какое время мы живем. Сложно давать результат, когда многие думает совсем о другом, чем о футболе.