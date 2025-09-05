Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Вингера Фламенго дисквалифицировали на 12 матчей. Ему грозит тюрьма
Бразилия
05 сентября 2025, 02:42
Вингера Фламенго дисквалифицировали на 12 матчей. Ему грозит тюрьма

Бруно Энрике обвиняют в договорных матчах

TNT Sports

34-летний вингер «Фламенго» Бруно Энрике получил 12 матчей дисквалификации по делу с договорными ставками.

Сообщается, что Энрике специально получил желтую карточку в одном из матчей в пользу своего знакомого, чтобы помочь ему выиграть ставку.

Система мониторинга Бразильской конфедерации футбола (CBF) обнаружила, что брат, невестка и кузина Бруно Энрике открыли аккаунт на сайте онлайн-ставок в преддверии матча и сделали ставку на желтую карточку нападающего «Фламенго» в поединке против «Сантоса».

Игрок был дисквалифицирован на 12 матчей, а также наложен на него штраф в размере 11 тысяч долларов.

Дисквалификация не единственное наказание, которое ожидает Бруно Энрике. За такое нарушение ему грозит срок от двух до шести месяцев.

Ранее стало известно, что Карло Анчелотти вызвал в сборную Бразилии игроков из страны 404.

Бруно Энрике Фламенго дисквалификация договорные матчи чемпионат Бразилии по футболу
Александр Сильченко Источник: L'Equipe
