Вингера Фламенго дисквалифицировали на 12 матчей. Ему грозит тюрьма
Бруно Энрике обвиняют в договорных матчах
34-летний вингер «Фламенго» Бруно Энрике получил 12 матчей дисквалификации по делу с договорными ставками.
Сообщается, что Энрике специально получил желтую карточку в одном из матчей в пользу своего знакомого, чтобы помочь ему выиграть ставку.
Система мониторинга Бразильской конфедерации футбола (CBF) обнаружила, что брат, невестка и кузина Бруно Энрике открыли аккаунт на сайте онлайн-ставок в преддверии матча и сделали ставку на желтую карточку нападающего «Фламенго» в поединке против «Сантоса».
Игрок был дисквалифицирован на 12 матчей, а также наложен на него штраф в размере 11 тысяч долларов.
Дисквалификация не единственное наказание, которое ожидает Бруно Энрике. За такое нарушение ему грозит срок от двух до шести месяцев.
Ранее стало известно, что Карло Анчелотти вызвал в сборную Бразилии игроков из страны 404.
