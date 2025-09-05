Франция – сборная, с которой Украина встречалась чаще всего в истории

Уже сегодня, 5 сентября, сборная Украины начнет отборочный турнир к чемпионату мира матчем против Франции.

Французы являются соперником, с которым «сине-желтые» встречались чаще всего в своей истории (12 раз).

По этому поводу вспомним все национальные команды, с которыми украинцы провели не менее 10 матчей:

12 – Франция (1-5-6)

11 – Грузия (7-4-0)

10 – Армения (7-3-0)

10 – Литва (7-1-2)

10 – Польша (3-2-5)

10 – Англия (1-3-6)

10 – Германия (0-5-5)

10 – Италия (0-3-7)

Также Франция является сборной, которая забила украинской команде наибольшее количество голов: