Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Франция – сборная, с которой Украина встречалась чаще всего в истории
Чемпионат мира
05 сентября 2025, 01:15
Франция – сборная, с которой Украина встречалась чаще всего в истории

Вспомним все национальные команды, с которыми «сине-желтые» сыграли не менее 10 матчей

Getty Images/Global Images Ukraine

Уже сегодня, 5 сентября, сборная Украины начнет отборочный турнир к чемпионату мира матчем против Франции.

Французы являются соперником, с которым «сине-желтые» встречались чаще всего в своей истории (12 раз).

По этому поводу вспомним все национальные команды, с которыми украинцы провели не менее 10 матчей:

  • 12 – Франция (1-5-6)
  • 11 – Грузия (7-4-0)
  • 10 – Армения (7-3-0)
  • 10 – Литва (7-1-2)
  • 10 – Польша (3-2-5)
  • 10 – Англия (1-3-6)
  • 10 – Германия (0-5-5)
  • 10 – Италия (0-3-7)

Также Франция является сборной, которая забила украинской команде наибольшее количество голов:

  • 23 – Франция
  • 20 – Германия
  • 17 – Италия
  • 17 – Румыния
  • 16 – Англия
Экс-вратарь сборной Украины: «Сборной Франции украинцы не проиграют»
Лихтенштейн – Бельгия – 0:6. Как забил Де Брюйне? Видео голов и обзор
Германия установила целый ряд антирекордов в игре против Словакии
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
