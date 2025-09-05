Чемпионат мира05 сентября 2025, 01:15 |
Франция – сборная, с которой Украина встречалась чаще всего в истории
Вспомним все национальные команды, с которыми «сине-желтые» сыграли не менее 10 матчей
Уже сегодня, 5 сентября, сборная Украины начнет отборочный турнир к чемпионату мира матчем против Франции.
Французы являются соперником, с которым «сине-желтые» встречались чаще всего в своей истории (12 раз).
По этому поводу вспомним все национальные команды, с которыми украинцы провели не менее 10 матчей:
- 12 – Франция (1-5-6)
- 11 – Грузия (7-4-0)
- 10 – Армения (7-3-0)
- 10 – Литва (7-1-2)
- 10 – Польша (3-2-5)
- 10 – Англия (1-3-6)
- 10 – Германия (0-5-5)
- 10 – Италия (0-3-7)
Также Франция является сборной, которая забила украинской команде наибольшее количество голов:
- 23 – Франция
- 20 – Германия
- 17 – Италия
- 17 – Румыния
- 16 – Англия
