Осимхен в топе. Самые дорогие переходы игроков в клубы низших лиг

Известный портал Transfermarkt опубликовал список игроков, переходы которых в клубы за пределами топ-5 европейских лиг стали самыми дорогими в трансферном окне 2025 года.

На вершине рейтинга оказался нигерийский форвард Виктор Осимхен, который стал игроком турецкого «Галатасарая» за 78 миллионов евро. Предыдущим клубом Виктора был «Наполи».

Ступенькой ниже расположился итальянец Матео Ретеги, за которого клуб «Аль-Кадисия» заплатил «Аталанте» 68,3 млн.

Топ-3 закрывает переход уругвайца Дарвина Нуньеса из «Ливерпуля» в «Аль-Хиляль» за 53 млн.

В пятерку лидеров также вошли: ивуарийский защитник Вильфрид Синго («Монако» – «Галатасарай», 30,8 млн) и французский хавбек Энцо Мийо («Штутгарт» – «Аль-Ахли», 30 млн).

Интересно, что в топ-10 вошел еще один игрок, ставший футболистом «Галатасарая» – Угурджан Чакир (седьмое место: 27,5 млн, из «Трабзонспора»).