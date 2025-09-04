Квалификационный матч Украина – Франция

5 сентября во Вроцлаве на Tarczynski Arena сборная Украины начнет свой путь в квалификации чемпионата мира 2026 года. Первая преграда — сборная Франции, действующий вице-чемпион и двукратный победитель мундиаля. Начало игры — в 21:45 по киевскому времени.

Этот стадион уже почти стал для нашей команды «домашним» — здесь были эмоциональные поединки с Англией, победная битва с Исландией и боевая ничья с Чехией. Три матча — и ни одного поражения.

Сумеют ли наши продолжить успешную серию в противостоянии с Францией? На платформе FAVBET уже доступна линия на матч во Вроцлаве — каждый болельщик может попробовать предсказать результат игры.

Украина – Франция: история противостояний

Игры этих сборных всегда вызывают особый интерес. Команды встречались на поле 12 раз. Французы выиграли шесть матчей, еще несколько завершились вничью.

Украинцы праздновали победу лишь однажды — в ноябре 2013 года на киевском НСК «Олимпийский» в рамках плей-офф ЧМ-2014, обыграв французов 2:0.

В квалификации к ЧМ-2022 команды дважды сыграли вничью 1:1. Это показывает, что даже опытный соперник может столкнуться с серьезной оппозицией, а каждая встреча обещает напряженную борьбу.

Новый формат ЧМ-2026: группы и плей-офф

В текущем отборе Украина сыграет в группе D вместе с Францией, Исландией и Азербайджаном. Квалификационный цикл продлится с марта 2025 по март 2026 года. Он включает два раунда и определит 16 участников финальной части мундиаля.

ЧМ-2026 станет первым турниром, в котором примут участие 48 сборных. Они будут распределены на 12 групп по четыре команды, а в плей-офф выйдут 32 участника — две лучшие сборные из каждой группы и восемь лучших команд, занявших третьи места.

Финальная часть чемпионата мира пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Канаде и Мексике. Матч-открытие состоится в Мехико, а финал примет Нью-Йорк.

Фавориты и статистика: оценка FAVBET

Для команды Сергея Реброва этот матч имеет особое значение. Однако статистика прошлых встреч не позволяет букмекерам дать прогноз в пользу Украины. В FAVBET фаворитом ожидаемо считают французов: коэффициент на их победу в основное время — 1.60. Ничья оценивается в 3.80, а успех Украины — в 5.7.

Линия на предстоящий матч в FAVBET достаточно широкая. Помимо основных исходов (победа, двойной шанс, тоталы и форы), доступны десятки специальных ставок: «Волевая победа», «Выиграет первый тайм и не выиграет матч» и другие.

Важно помнить, что спортивные ставки — это развлечение, которое добавляет эмоций. Ставьте ответственно и не воспринимайте прогнозы как способ заработка.

