Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Квалификационный матч Украина – Франция
Чемпионат мира
04 сентября 2025, 16:27 | Обновлено 04 сентября 2025, 16:41
115
0

Квалификационный матч Украина – Франция

Cтарт отбора на ЧМ-2026 и прогнозы от FAVBET

04 сентября 2025, 16:27 | Обновлено 04 сентября 2025, 16:41
115
0
Квалификационный матч Украина – Франция

5 сентября во Вроцлаве на Tarczynski Arena сборная Украины начнет свой путь в квалификации чемпионата мира 2026 года. Первая преграда — сборная Франции, действующий вице-чемпион и двукратный победитель мундиаля. Начало игры — в 21:45 по киевскому времени.

Этот стадион уже почти стал для нашей команды «домашним» — здесь были эмоциональные поединки с Англией, победная битва с Исландией и боевая ничья с Чехией. Три матча — и ни одного поражения.

Сумеют ли наши продолжить успешную серию в противостоянии с Францией? На платформе FAVBET уже доступна линия на матч во Вроцлаве — каждый болельщик может попробовать предсказать результат игры.

Украина – Франция: история противостояний

Игры этих сборных всегда вызывают особый интерес. Команды встречались на поле 12 раз. Французы выиграли шесть матчей, еще несколько завершились вничью.

Украинцы праздновали победу лишь однажды — в ноябре 2013 года на киевском НСК «Олимпийский» в рамках плей-офф ЧМ-2014, обыграв французов 2:0.

В квалификации к ЧМ-2022 команды дважды сыграли вничью 1:1. Это показывает, что даже опытный соперник может столкнуться с серьезной оппозицией, а каждая встреча обещает напряженную борьбу.

Новый формат ЧМ-2026: группы и плей-офф

В текущем отборе Украина сыграет в группе D вместе с Францией, Исландией и Азербайджаном. Квалификационный цикл продлится с марта 2025 по март 2026 года. Он включает два раунда и определит 16 участников финальной части мундиаля.

ЧМ-2026 станет первым турниром, в котором примут участие 48 сборных. Они будут распределены на 12 групп по четыре команды, а в плей-офф выйдут 32 участника — две лучшие сборные из каждой группы и восемь лучших команд, занявших третьи места.

Финальная часть чемпионата мира пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Канаде и Мексике. Матч-открытие состоится в Мехико, а финал примет Нью-Йорк.

Фавориты и статистика: оценка FAVBET

Для команды Сергея Реброва этот матч имеет особое значение. Однако статистика прошлых встреч не позволяет букмекерам дать прогноз в пользу Украины. В FAVBET фаворитом ожидаемо считают французов: коэффициент на их победу в основное время — 1.60. Ничья оценивается в 3.80, а успех Украины — в 5.7.

Линия на предстоящий матч в FAVBET достаточно широкая. Помимо основных исходов (победа, двойной шанс, тоталы и форы), доступны десятки специальных ставок: «Волевая победа», «Выиграет первый тайм и не выиграет матч» и другие.

Важно помнить, что спортивные ставки — это развлечение, которое добавляет эмоций. Ставьте ответственно и не воспринимайте прогнозы как способ заработка.

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА (ПРИНЦИПЫ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.

Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети интернет от 20.04.2021, выдана ООО «БК «ФАВБЕТ»» на основании решения КРАИЛ от 05.04.2021 №137 с изменениями, а также лицензия на осуществление букмекерской деятельности от 28.12.2022, выдана ООО «БК «ФАВБЕТ»» на основании решения КРАИЛ от 13.12.2022 №433.

По теме:
Склоним головы. Тренер погиб на Запорожье, сиротой осталась дочь
Склоним головы. 2 года назад погиб игрок, за плечами которого 91 матч в УПЛ
Склоним головы. Зачинатель фандвижения Белой Церкви погиб под Бахмутом
футбол чемпионат мира
Виталий Петровский
Виталий Петровский Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Динамо оформило трансфер игрока, которому нравится российский контент
Футбол | 04 сентября 2025, 10:56 222
Динамо оформило трансфер игрока, которому нравится российский контент
Динамо оформило трансфер игрока, которому нравится российский контент

Владислав Бленуце стал игроком киевского клуба

Болгария – Испания. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира
Футбол | 04 сентября 2025, 16:15 0
Болгария – Испания. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира
Болгария – Испания. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира

Поединок состоится 4 сентября в 21:45 по Киеву

Тренер: «Ломаченко стал бы лучшим бойцом в истории, если бы этого не делал»
Бокс | 04.09.2025, 08:27
Тренер: «Ломаченко стал бы лучшим бойцом в истории, если бы этого не делал»
Тренер: «Ломаченко стал бы лучшим бойцом в истории, если бы этого не делал»
Усик получил вызов на бой от боксера, которого сватали Кличко
Бокс | 04.09.2025, 00:40
Усик получил вызов на бой от боксера, которого сватали Кличко
Усик получил вызов на бой от боксера, которого сватали Кличко
Украина – Франция. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
Футбол | 04.09.2025, 16:51
Украина – Франция. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
Украина – Франция. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Усику время идти на пенсию. Сейчас – идеальный момент
Усику время идти на пенсию. Сейчас – идеальный момент
04.09.2025, 09:02 47
Бокс
Пять футболистов Динамо не нужны Шовковскому. Придется искать новые команды
Пять футболистов Динамо не нужны Шовковскому. Придется искать новые команды
03.09.2025, 10:41 11
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС – Итауме: «Подожди, пока Усик завершит карьеру»
Леннокс ЛЬЮИС – Итауме: «Подожди, пока Усик завершит карьеру»
04.09.2025, 00:10 4
Бокс
Президент УЕФА: «Хотели вернуть сборные россии – началась такая истерия»
Президент УЕФА: «Хотели вернуть сборные россии – началась такая истерия»
03.09.2025, 18:11 33
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Третий трансфер за сутки! Динамо подписало форварда-легионера
ОФИЦИАЛЬНО. Третий трансфер за сутки! Динамо подписало форварда-легионера
03.09.2025, 01:07 101
Футбол
Отправили в дубль. Шесть футболистов Полесья не нужны Ротаню
Отправили в дубль. Шесть футболистов Полесья не нужны Ротаню
04.09.2025, 07:03 1
Футбол
Екатерина УСИК: «Гори ты просто в аду. Сочувствую»
Екатерина УСИК: «Гори ты просто в аду. Сочувствую»
03.09.2025, 00:02 3
Бокс
Лунин получил предложение перейти в клуб, где есть вратарь из Украины
Лунин получил предложение перейти в клуб, где есть вратарь из Украины
03.09.2025, 07:02 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем