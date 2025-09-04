Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Умер бывший игрок Ливерпуля, конкурировавший с легендарными игроками
04 сентября 2025, 19:06 | Обновлено 04 сентября 2025, 19:10
Бобби Грэм выступал за «мерсисайдцев» с 17 лет

ФК Ливерпуль

На 81-м году жизни скончался известный шотландский форвард «Ливерпуля» Бобби Грэм.

Начинал карьеру в аматорском футбольном клубе «Мотервэлл Бридж Уоркс», где его заметил главный тренер «Ливерпуля» Билл Шенкли и пригласил в команду в 17-летнем возрасте.

Грэм демонстрировал высокий уровень игры, но не мог вытеснить из основы Яна Сент-Джона и Роджера Ханта. Из-за этого он не получил чемпионскую медаль в 1965 году, потому что сыграл очень мало матчей.

Своего шанса Бобби Грэм дождался в сезоне 1969 года, когда сыграл за Ливерпуль все 54 матча и забил 21 мяч. Однако из-за необходимости усилить состав руководство подписало Кевина Кигена и Джона Тошака, и Грэм снова оказался на скамейке запасных.

В 1972 году он решил больше не ждать и перешел в «Ковентри», где не закрепился у основания, а вторую часть сезона провел в аренде в «Транмер Роверс».

В следующем сезоне Грэм вернулся в родной город и стал игроком «Мотервэлл». Уже в первом сезоне он стал лучшим бомбардиром команды и в самом деле раскрыл свой потенциал.

Карьеру Бобби Грэм завершал в «Гамильтон Академикал», куда перешел за рекордную для «Мотервэлл» сумму – 15 тысяч английских фунтов стерлингов.

Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
