Украина. Премьер лига04 сентября 2025, 15:59 | Обновлено 04 сентября 2025, 17:06
Бленуце впервые обратился к фанатам Динамо после пророссийского скандала
Владислав гордится, что будет играть за большой клуб
04 сентября 2025, 15:59 | Обновлено 04 сентября 2025, 17:06
Новичок киевского «Динамо», румынский нападающий Владислав Бленуце, впервые обратился к фанатам столичного клуба после скандала с репостами пророссийского контента в своих социальных сетях:
«Дорогие украинцы и украинки. Я горжусь, что буду играть в Украине за большой клуб «Динамо» Киев. Слава героям, слава Украине, Украина победит».
Ранее и киевское «Динамо» выступило с официальным заявлением по поводу этого скандала.
ВИДЕО. Бленуце впервые обратился к фанатам Динамо после пророссийского скандала
і прапорець поставили, ще б червоно-чорний поставили, і портрет Бандери з заді.
но это не главное, важно понял ли он сам свой зашквар?
и не хочет ли Суркис взять в клуб кого то кто младше 60 лет и может додуматься проверять соц сети игрока перед подписанием?
Але проїхали, вата зʼїсть і не моргне. Вже 100 виправдань побачили всі. Інша справа.. хто його привів у клуб? Ну настільки очевидно було що це набуде розголосу, що просто сліпий не зрозуміє. Підстава тотальна