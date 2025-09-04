Новичок киевского «Динамо», румынский нападающий Владислав Бленуце, впервые обратился к фанатам столичного клуба после скандала с репостами пророссийского контента в своих социальных сетях:

«Дорогие украинцы и украинки. Я горжусь, что буду играть в Украине за большой клуб «Динамо» Киев. Слава героям, слава Украине, Украина победит».

Ранее и киевское «Динамо» выступило с официальным заявлением по поводу этого скандала.

ВИДЕО. Бленуце впервые обратился к фанатам Динамо после пророссийского скандала