  4. Бленуце впервые обратился к фанатам Динамо после пророссийского скандала
Украина. Премьер лига
04 сентября 2025, 15:59 | Обновлено 04 сентября 2025, 17:06
Бленуце впервые обратился к фанатам Динамо после пророссийского скандала

Владислав гордится, что будет играть за большой клуб

ФК Динамо Киев. Владислав Бленуце

Новичок киевского «Динамо», румынский нападающий Владислав Бленуце, впервые обратился к фанатам столичного клуба после скандала с репостами пророссийского контента в своих социальных сетях:

«Дорогие украинцы и украинки. Я горжусь, что буду играть в Украине за большой клуб «Динамо» Киев. Слава героям, слава Украине, Украина победит».

Ранее и киевское «Динамо» выступило с официальным заявлением по поводу этого скандала.

ВИДЕО. Бленуце впервые обратился к фанатам Динамо после пророссийского скандала

По теме:
Кризис-менеджмент Динамо. Клуб обещает интервью скандального новичка
Ребел – Левый Берег-2 – 1:0. Победа в меньшинстве. Видео гола и обзор матча
ЧЕРНАТ: «Стиль игры Бленуце подходит Динамо, плюс он знает их язык»
Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Владислав Бленуце видео
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
MaximusOne
В нього таке лице ніби його набили, і дали текст читати, згадалась всім відома розмова Кернеса з Добкіним: https://youtu.be/aTiJ7Mjiy_M
і прапорець поставили, ще б червоно-чорний поставили, і портрет Бандери з заді. 
Ответить
+6
FunnyCat_____
судя по лицу объяснили, что не правильно играя в Чемпионе Украины, тащить в свои соц сети руснявых пропагандистов.... 
но это не главное, важно понял ли он сам свой зашквар?
и не хочет ли Суркис взять в клуб кого то кто младше 60 лет и может додуматься проверять соц сети игрока перед подписанием?
Ответить
+5
Test
Це ж вже було! "В тебя скучное лицо, тебе никто денег не даст... Гена давай по новой..."
Ответить
+4
SHN
Читать научили уже.
Ответить
+4
Richard Lewis
"Вірю, вірю. Я повірив"
Ответить
+4
saltim
По лицу не били, слегка по почкам прорядили и вот результат. Патриот
Ответить
+3
Khafre
Таке відчуття наче його з хреста зняли
Ответить
+3
MIRRA
як легко бабло перемагає вату
Ответить
+2
Показать Скрыть 1 ответ
Перець
перевзувся вчасно
Ответить
+1
KOT
Чому це так cмішно виглядає?))
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
Отаман
Зганьбилось фк гундяй суркіса та медведчука знову на всю країну з цим щуром кацапським 
Ответить
0
Alexander Киев
Так зганьбитися могло тільки дирнама.
Але проїхали, вата зʼїсть і не моргне. Вже 100 виправдань побачили всі. Інша справа.. хто його привів у клуб? Ну настільки очевидно було що це набуде розголосу, що просто сліпий не зрозуміє. Підстава тотальна
Ответить
-1
sania
Тепер чекаємо відео Роспутька з тлумаченнями Шахтаря...
Ответить
-2
Показать Скрыть 1 ответ
COBA
(((((((((((((((((((((
Ответить
-2
DK2025
У ржавых течка. Если он заиграет в Динамо - превратится в речку. Грязную и лицемерную
Ответить
-2
sania
Ну ось і все. Ще й Українською. Руді можете вити далі...
Ответить
-7
