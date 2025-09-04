Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Три из Кривбасса, ноль – Шахтера. Названы претенденты на игрока августа УПЛ
Украина. Премьер лига
04 сентября 2025, 14:41
Три из Кривбасса, ноль – Шахтера. Названы претенденты на игрока августа УПЛ

Обнародованный список из восьми футболистов

Три из Кривбасса, ноль – Шахтера. Названы претенденты на игрока августа УПЛ
ФК Кривбасс Кривой Рог

Украинская Премьер-лига опубликовала список игроков, претендующих на звание лучшего футболиста августа в чемпионате Украины.

В номинации из восьми спортсменов отсутствуют игроки донецкого «Шахтера» и ковалевского «Колоса», которые в настоящее время находятся в топ-3 лиги. Однако среди претендентов оказались три игрока «Кривбасса» из Кривого Рога.

Голосование продлится четыре дня – до 8 сентября.

Номинанты на звание лучшего игрока августа:

  • Олег Билык («Эпицентр»)
  • Виталий Буяльский («Динамо»)
  • Максим Задерака («Кривбасс»)
  • Игорь Краснопир («Карпаты»)
  • Глейкер Мендоса («Кривбасс»)
  • Андрей Сторчоус («Кудривка»)
  • Сергей Суханов («Оболонь»)
  • Егор Твердохлеб («Кривбасс»)

лучший игрок чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Олег Билык Виталий Буяльский Максим Задерака Игорь Краснопир Глейкер Мендоса Андрей Сторчоус Сергей Суханов Егор Твердохлеб
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
