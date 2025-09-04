Украина. Премьер лига04 сентября 2025, 14:41 |
282
3
Три из Кривбасса, ноль – Шахтера. Названы претенденты на игрока августа УПЛ
Обнародованный список из восьми футболистов
Украинская Премьер-лига опубликовала список игроков, претендующих на звание лучшего футболиста августа в чемпионате Украины.
В номинации из восьми спортсменов отсутствуют игроки донецкого «Шахтера» и ковалевского «Колоса», которые в настоящее время находятся в топ-3 лиги. Однако среди претендентов оказались три игрока «Кривбасса» из Кривого Рога.
Голосование продлится четыре дня – до 8 сентября.
Номинанты на звание лучшего игрока августа:
- Олег Билык («Эпицентр»)
- Виталий Буяльский («Динамо»)
- Максим Задерака («Кривбасс»)
- Игорь Краснопир («Карпаты»)
- Глейкер Мендоса («Кривбасс»)
- Андрей Сторчоус («Кудривка»)
- Сергей Суханов («Оболонь»)
- Егор Твердохлеб («Кривбасс»)
Комментарии
дивно що жодного гравця з Шахтаря, як мінімум одного очікував

Чему тут удивляться? Кукла суркисова Андрюшка эээ Шевченко во главе УАФ... и это всё объясняет!
