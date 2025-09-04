Три из Кривбасса, ноль – Шахтера. Названы претенденты на игрока августа УПЛ

Украинская Премьер-лига опубликовала список игроков, претендующих на звание лучшего футболиста августа в чемпионате Украины.

В номинации из восьми спортсменов отсутствуют игроки донецкого «Шахтера» и ковалевского «Колоса», которые в настоящее время находятся в топ-3 лиги. Однако среди претендентов оказались три игрока «Кривбасса» из Кривого Рога.

Голосование продлится четыре дня – до 8 сентября.

Номинанты на звание лучшего игрока августа: