Коуч сборной Германии: «Команде трудно работать без конкретной цели»

Главный тренер национальной сборной Германии Юлиан Нагельсманн заявил, что немецкая национальная команда ставит перед собой максимальные задачи на будущий Мундиаль.

«Я считаю, что объявлять цель – это правильно. Команде или людям вообще трудно работать и бороться без конкретной цели. Для всех нас полезно цель стать чемпионами мира. Я также сказал команде, что это наша цель.

Если кто-нибудь из игроков думает иначе, то им даже не нужно туда ехать. Мы сосредоточены на процессе, хотим играть матч за матчем и находить свой ритм. В конце любого процесса важно объявить цель – именно это я и сделал», – сказал тренер.

В отборе к чемпионату мира немцы сыграют против Словакии, Северной Ирландии и Люксембурга.