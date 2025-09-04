Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Коуч сборной Германии: «Команде трудно работать без конкретной цели»
Чемпионат мира
04 сентября 2025, 04:31
Юлиан Нагельсманн хочет выиграть чемпионат мира со сборной Германии

Getty Images/Global Images Ukraine. Юлиан Нагельсманн

Главный тренер национальной сборной Германии Юлиан Нагельсманн заявил, что немецкая национальная команда ставит перед собой максимальные задачи на будущий Мундиаль.

«Я считаю, что объявлять цель – это правильно. Команде или людям вообще трудно работать и бороться без конкретной цели. Для всех нас полезно цель стать чемпионами мира. Я также сказал команде, что это наша цель.

Если кто-нибудь из игроков думает иначе, то им даже не нужно туда ехать. Мы сосредоточены на процессе, хотим играть матч за матчем и находить свой ритм. В конце любого процесса важно объявить цель – именно это я и сделал», – сказал тренер.

В отборе к чемпионату мира немцы сыграют против Словакии, Северной Ирландии и Люксембурга.

