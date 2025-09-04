Юрий ВЕРНИДУБ: «От всей души желаю им двигаться дальше»

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
04 сентября 2025, 03:57 | Обновлено 04 сентября 2025, 04:10
Специалист похвалил футболистов Кривбасса

Getty Images/Global Images Ukraine. Юрий Вернидуб

Украинский специалист Юрий Вернидуб оценил игру криворожского Кривбасса в УПЛ под руководством нидерландского специалиста Патрика Ван Леувена, сменившего именно Вернидуба во главе клуба.

–Уверен, что вы внимательно следите и за «Кривбассом», который совсем недавно возглавляли. Как вам сейчас подопечные Патрика ван Леувена?

– Неплохо. И это не потому, что я являлся главным тренером. Я от всей души желаю «Кривбасса» двигаться в избранном направлении. Да, есть моменты, которые мне не очень нравятся, но то, что у команды есть характер, это видно невооруженным глазом. Три подряд победы достойны уважения, – сказал коуч.

Юрий Вернидуб Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
