Юрий ВЕРНИДУБ: «От всей души желаю им двигаться дальше»
Специалист похвалил футболистов Кривбасса
Украинский специалист Юрий Вернидуб оценил игру криворожского Кривбасса в УПЛ под руководством нидерландского специалиста Патрика Ван Леувена, сменившего именно Вернидуба во главе клуба.
–Уверен, что вы внимательно следите и за «Кривбассом», который совсем недавно возглавляли. Как вам сейчас подопечные Патрика ван Леувена?
– Неплохо. И это не потому, что я являлся главным тренером. Я от всей души желаю «Кривбасса» двигаться в избранном направлении. Да, есть моменты, которые мне не очень нравятся, но то, что у команды есть характер, это видно невооруженным глазом. Три подряд победы достойны уважения, – сказал коуч.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Поединок состоится 5 сентября и начнется в 21:45 по Киеву
Зачем оставаться еще?