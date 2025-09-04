Юрий ВЕРНИДУБ: «От всей души желаю им двигаться дальше»

Украинский специалист Юрий Вернидуб оценил игру криворожского Кривбасса в УПЛ под руководством нидерландского специалиста Патрика Ван Леувена, сменившего именно Вернидуба во главе клуба.

–Уверен, что вы внимательно следите и за «Кривбассом», который совсем недавно возглавляли. Как вам сейчас подопечные Патрика ван Леувена?

– Неплохо. И это не потому, что я являлся главным тренером. Я от всей души желаю «Кривбасса» двигаться в избранном направлении. Да, есть моменты, которые мне не очень нравятся, но то, что у команды есть характер, это видно невооруженным глазом. Три подряд победы достойны уважения, – сказал коуч.