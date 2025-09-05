Два украинца попали в рейтинг самых провальных трансферов в истории АПЛ

Известный британский портал GiveMeSport обнародовал рейтинг самых провальных трансферов в истории АПЛ.

Первое место в списке получил нападающий Али Диа, который в 1996 году перешел в «Саутгемптон» и сыграл за клуб всего в одном матче. На второй строчке оказался Рики Альварес, который за 9,5 миллионов фунтов стерлингов перешел в «Сандерленд». Бронза рейтинга у Джейдона Санчо, за которого «Манчестер Юнайтед» не так давно выложил 73 млн фунтов.

Украинец Михаил Мудрик, который в 2023 году перешел из «Шахтера» в «Челси» за 89 миллионов фунтов стерлингов, оказался на шестой строчке.

Андрей Шевченко занял 11 место, перейдя в состав «пенсионеров» из «Милана» за 39,5 млн фунтов.

