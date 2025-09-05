Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Два украинца попали в рейтинг самых провальных трансферов в истории АПЛ
Англия
05 сентября 2025, 00:21 |
Шевченко и Мудрик попали в неприятный список

BBC. Андрей Шевченко и Михаил Мудрик

Известный британский портал GiveMeSport обнародовал рейтинг самых провальных трансферов в истории АПЛ.

Первое место в списке получил нападающий Али Диа, который в 1996 году перешел в «Саутгемптон» и сыграл за клуб всего в одном матче. На второй строчке оказался Рики Альварес, который за 9,5 миллионов фунтов стерлингов перешел в «Сандерленд». Бронза рейтинга у Джейдона Санчо, за которого «Манчестер Юнайтед» не так давно выложил 73 млн фунтов.

Украинец Михаил Мудрик, который в 2023 году перешел из «Шахтера» в «Челси» за 89 миллионов фунтов стерлингов, оказался на шестой строчке.

Андрей Шевченко занял 11 место, перейдя в состав «пенсионеров» из «Милана» за 39,5 млн фунтов.

Ранее был обнародован рейтинг самых титулованных игроков за всю историю.

Рейтинг самых провальных трансферов в истории АПЛ

Источник: GiveMeSport
