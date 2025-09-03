Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
ВИДЕО. Все голы Шахтера в августе

В последний месяц лета горняки забили 11 мячей

ФК Шахтер

Донецкий Шахтер опубликовал видео-нарезку голов, которые команда забила в августе.

В последний месяц лета коллектив провел 8 официальных матчей, в которых забил 11 голов: 1 гол Эпицентру, 3 – Карпатам, 2 – Вересу, 3 – Сервету и еще 2 – Александрии.

Лучшим бомбардиром команды в августе стал Кауан Элиас, на счету которого 3 гола.

ВИДЕО. Все голы Шахтера в августе

Шахтер Донецк видео голов и обзор Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
