Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
ATP
Карлос АЛЬКАРАС: «Очень трудно не думать об этом»

Испанский теннисист высказался о первом месте рейтинга ATP

Карлос АЛЬКАРАС: «Очень трудно не думать об этом»
Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас

Испанский теннисист Карлос Алькарас высказался о первом месте рейтинга ATP:

«Очень трудно не думать об этом. Каждый раз, когда я выхожу на корт, я стараюсь не думать об этом. Если я буду слишком много думать о первом месте, то начну давить на себя. Я просто хочу выйти на корт и постараться сделать свое дело. Следовать своим целям в матче. Стараться получать как можно больше удовольствия. Первое место есть, но я стараюсь не думать об этом слишком много».

Ранее Алькарас в трех сетах одолел Лежеку в четвертьфинале US Open.

Даниил Кирияка Источник: X (Twitter)
