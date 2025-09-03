Динамо Киев заплатило за легионера в два раза больше, чем сообщалось ранее
Огундана Шола перебрался в чемпионат Украины за 400 тысяч долларов
Нигерийский вингер Шола Огундана накануне подписал контракт с киевским «Динамо» и продолжит карьеру в чемпионате Украины.
Бразильский журналист Вене Касагранде сообщил новые подробности о переходе 20-летнего футболиста. По его информации, «бело-синие» заплатили «Фламенго» за переход игрока 400 тысяч долларов – ранее сообщалось, что сумма трансфера составила в два раза меньше.
«Киевское «Динамо» заплатило «Фламенго» 400 тысяч долларов (примерно 2,1 миллиона реалов) за 50% прав на нигерийца. Бразильский клуб сохранит 50% прав на 20-летнего игрока, подписавшего четырехлетний контракт с украинской командой», – написал Касагранде в социальных сетях.
В сезоне 2024/25 Огундана провел 29 матчей во всех турнирах, в которых забил пять голов и отдал четыре результативные передачи. В составе «Фламенго» выиграл несколько трофеев, одним из которых стал Интерконтинентальный кубок.
O Dínamo de Kiev pagou ao Flamengo 400 mil dólares (cerca de 2,1 milhões de reais) por 50% do atacante Shola. O Fla vai manter 50% do jogador de 20 anos, que assinou por quatro temporadas com o clube ucraniano.— Venê Casagrande (@venecasagrande) September 2, 2025
Foto: Divulgação Dínamo de Kiev pic.twitter.com/tKcvDz1rQt
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Хиггинс заявил, что пройдет бой с Уордли
Георгий Бущан заменит травмированного голкипера мадридского «Реала»