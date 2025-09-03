Динамо Киев заплатило за легионера в два раза больше, чем сообщалось ранее

Нигерийский вингер Шола Огундана накануне подписал контракт с киевским «Динамо» и продолжит карьеру в чемпионате Украины.

Бразильский журналист Вене Касагранде сообщил новые подробности о переходе 20-летнего футболиста. По его информации, «бело-синие» заплатили «Фламенго» за переход игрока 400 тысяч долларов – ранее сообщалось, что сумма трансфера составила в два раза меньше.

«Киевское «Динамо» заплатило «Фламенго» 400 тысяч долларов (примерно 2,1 миллиона реалов) за 50% прав на нигерийца. Бразильский клуб сохранит 50% прав на 20-летнего игрока, подписавшего четырехлетний контракт с украинской командой», – написал Касагранде в социальных сетях.

В сезоне 2024/25 Огундана провел 29 матчей во всех турнирах, в которых забил пять голов и отдал четыре результативные передачи. В составе «Фламенго» выиграл несколько трофеев, одним из которых стал Интерконтинентальный кубок.