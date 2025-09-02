ВИДЕО. Легендарный футболист Динамо посетил Одессу. Стала известна цель

С краткосрочным визитом 2 сентября в Одессу прибыл бывший игрок и главный тренер «Черноморца» и киевского «Динамо» Леонид Буряк.

Как стало известно Sport.ua, в программу пребывания легендарного мастера в родном городе входило посещение футбольной академии «Черноморца», которой ныне является бывшая тренировочная база «моряков». Когда-то юный Буряк в роли игрока начинал на ней свой путь к признанию, а спустя более чем два десятилетия появился в «Черноморце» в роли его наставника.

С собой в Одессу известный столичный гость привез ряд экземпляров своей книги «Я жил в счастливое футбольное время» и цветные фотографии золотого состава киевского «Динамо» с собственным изображением, которые дарил вместе с автографом юным футболистам. После завершения встречи Леонид Буряк сказал детям напутственные слова, пожелав им такого же счастливого футбольного времени.

В роли игрока «Черноморца» Буряк выступал в 1971–1972 годах, после чего перешел в киевское «Динамо». Главным тренером одесской команды он работал с 1994 по 1998 год.

ВИДЕО. Легендарный футболист Динамо Леонид Буряк посетил Одессу