Холанд, Мбаппе и другие. Лидеры по количеству ударов в топ-5 лигах сезона
На первом месте расположился вингер «Барселоны»
В новом сезоне 2025/26 лидером по количеству ударов по воротам в топ-5 европейских лигах стал испанский вингер «Барселоны» Ламин Ямаль. 18-летний игрок нанес 20 ударов, 2 из которых стали результативными. В среднем за матч испанец выполняет 6,67 выстрелов.
Недалеко от Ямаля расположился нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе: француз в трех поединках нанес 18 ударов и забил 3 гола.
Тройку лидеров замыкает форвард «Манчестер Сити» – 14 в 3 матчах, 3 забитых мяча.
В пятерку лидеров вошли нападающие дортмундской «Боруссии» Серу Гирасси (11 в 2 матчах, 3 гола) и «Баварии» Майкл Олисе (11 в 2 матчах, 3 гола).
Интересно, что вингер «Ньюкасла» Энтони Гордон, оказавшийся на шестом месте по количеству ударов (10 в 2 поединках), не отличился ни одним голом. Он единственный игрок в топ-10 рейтинга с таким показателем.
20 — Lamine Yamal (2 goals)
18 — Kylian Mbappé (3 goals)
14 — Erling Haaland (3 goals) pic.twitter.com/R09JrPR89a
