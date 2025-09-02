Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Грузинский форвард стал самым дорогим приобретением в истории Вильярреала
Испания
02 сентября 2025, 22:59 | Обновлено 02 сентября 2025, 23:01
480
0

Грузинский форвард стал самым дорогим приобретением в истории Вильярреала

Впервые «желтая субмарина» потратила на нового игрока более 30 млн евро

02 сентября 2025, 22:59 | Обновлено 02 сентября 2025, 23:01
480
0
Грузинский форвард стал самым дорогим приобретением в истории Вильярреала
Getty Images/Global Images Ukraine. Жорж Микаутадзе

В последний день трансферного окна «Вильярреал» обновил свой рекорд по сумме потраченных денег за одного футболиста.

Новым игроком испанской команды стал грузинский нападающий Жорж Микаутадзе, который перешел из «Лиона» за 31 млн евро.

Впервые в своей истории «Вильярреал» потратил более 30 млн евро на нового игрока.

Напомним, ранее «Вильярреал» приобрел Ренату Вейга из «Челси» за 24.5 млн евро. Этот трансфер также входит в тройку самых дорогих приобретений в истории клуба.

Топ-10 самых дорогих приобретений Вильярреала

  1. 31.0 млн евро – Жорж Микаутадзе (2025/26, из Лиона)
  2. 25.0 млн евро – Пако Алькасер (2019/20, из Боруссии Дортмунд)
  3. 24.5 млн евро – Ренату Вейга (2025/26, из Челси)
  4. 23.5 млн евро – Арно Данджума (2021/22, из Борнмута)
  5. 20.0 млн евро – Жерар Морено (2018/19, из Эспаньола)
  6. 20.0 млн евро – Тьерно Барри (2024/25, из Базеля)
  7. 18.0 млн евро – Карл Токо Экамби (2018/19, из Анже)
  8. 18.0 млн евро – Логан Кошта (2024/25, из Тулузы)
  9. 16.5 млн евро – Нилмар (2009/10, из Интернасьоналя)
  10. 16.4 млн евро – Первис Эступиньян (2020/21, из Уотфорда)
По теме:
Два увольнения в течение года: какую компенсацию получил тен Хаг?
Трансфер Доннаруммы стал вторым самым дорогим среди итальянских вратарей
Усиление обороны Динамо. Статистика нового центрбека киевлян
Вильярреал Лион трансферы Лиги 1 трансферы Ла Лиги Жорж Микаутадзе финансы рекорд Ренату Вейга Пако Алькасер
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подписало легионера из клуба топ-чемпионата
Футбол | 02 сентября 2025, 15:16 130
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подписало легионера из клуба топ-чемпионата
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подписало легионера из клуба топ-чемпионата

Новичком киевлян стал Алиу Тиаре из «Гавра»

ОФИЦИАЛЬНО. Лунин покинул лагерь сборной Украины. Ребров нашел замену
Футбол | 02 сентября 2025, 10:51 46
ОФИЦИАЛЬНО. Лунин покинул лагерь сборной Украины. Ребров нашел замену
ОФИЦИАЛЬНО. Лунин покинул лагерь сборной Украины. Ребров нашел замену

Георгий Бущан заменит травмированного голкипера мадридского «Реала»

АНБЕР: «Как Дюбуа мог так поступить после боя с Усиком? Это очень грустно»
Бокс | 02.09.2025, 07:15
АНБЕР: «Как Дюбуа мог так поступить после боя с Усиком? Это очень грустно»
АНБЕР: «Как Дюбуа мог так поступить после боя с Усиком? Это очень грустно»
Олейникова выбила вторую сеяную на старте турнира WTA 125 в Швейцарии
Теннис | 02.09.2025, 18:50
Олейникова выбила вторую сеяную на старте турнира WTA 125 в Швейцарии
Олейникова выбила вторую сеяную на старте турнира WTA 125 в Швейцарии
Будет трансферный рекорд. Динамо готовит покупку легионера, какая сумма?
Футбол | 02.09.2025, 23:02
Будет трансферный рекорд. Динамо готовит покупку легионера, какая сумма?
Будет трансферный рекорд. Динамо готовит покупку легионера, какая сумма?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Четыре игрока сборной Украины выразили желание покинуть Динамо
Четыре игрока сборной Украины выразили желание покинуть Динамо
01.09.2025, 07:45 48
Футбол
Забарный впервые рассказал об отношении к Сафонову после перехода в ПСЖ
Забарный впервые рассказал об отношении к Сафонову после перехода в ПСЖ
01.09.2025, 07:11 4
Футбол
26-летний футболист покинул киевское Динамо после разговора с Шовковским
26-летний футболист покинул киевское Динамо после разговора с Шовковским
01.09.2025, 10:13 4
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Жирона объявила о подписании Ваната
ОФИЦИАЛЬНО. Жирона объявила о подписании Ваната
01.09.2025, 15:35 130
Футбол
Гарри Кейн выбрал себе новый суперклуб. Трансфер, который изменит футбол
Гарри Кейн выбрал себе новый суперклуб. Трансфер, который изменит футбол
01.09.2025, 02:47 4
Футбол
Чемпион мира готов сменить вес и отобрать у Усика корону хевивейта
Чемпион мира готов сменить вес и отобрать у Усика корону хевивейта
01.09.2025, 01:34 10
Бокс
Британский тренер: «Усик – великий. Но он не должен был его покидать»
Британский тренер: «Усик – великий. Но он не должен был его покидать»
01.09.2025, 03:33 1
Бокс
Леннокс ЛЬЮИС: «Все мечтают увидеть этот бой. Самое большое шоу в боксе»
Леннокс ЛЬЮИС: «Все мечтают увидеть этот бой. Самое большое шоу в боксе»
01.09.2025, 03:23 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем