Грузинский форвард стал самым дорогим приобретением в истории Вильярреала
Впервые «желтая субмарина» потратила на нового игрока более 30 млн евро
В последний день трансферного окна «Вильярреал» обновил свой рекорд по сумме потраченных денег за одного футболиста.
Новым игроком испанской команды стал грузинский нападающий Жорж Микаутадзе, который перешел из «Лиона» за 31 млн евро.
Впервые в своей истории «Вильярреал» потратил более 30 млн евро на нового игрока.
Напомним, ранее «Вильярреал» приобрел Ренату Вейга из «Челси» за 24.5 млн евро. Этот трансфер также входит в тройку самых дорогих приобретений в истории клуба.
Топ-10 самых дорогих приобретений Вильярреала
- 31.0 млн евро – Жорж Микаутадзе (2025/26, из Лиона)
- 25.0 млн евро – Пако Алькасер (2019/20, из Боруссии Дортмунд)
- 24.5 млн евро – Ренату Вейга (2025/26, из Челси)
- 23.5 млн евро – Арно Данджума (2021/22, из Борнмута)
- 20.0 млн евро – Жерар Морено (2018/19, из Эспаньола)
- 20.0 млн евро – Тьерно Барри (2024/25, из Базеля)
- 18.0 млн евро – Карл Токо Экамби (2018/19, из Анже)
- 18.0 млн евро – Логан Кошта (2024/25, из Тулузы)
- 16.5 млн евро – Нилмар (2009/10, из Интернасьоналя)
- 16.4 млн евро – Первис Эступиньян (2020/21, из Уотфорда)
💸 🟡 Dos de las incorporaciones realizadas este verano, entre las más caras de la historia del Villarreal CF.— Transfermarkt.es (@TMes_news) September 2, 2025
▶️ https://t.co/Z0q41zxgvE#VillarrealCF #Mikautadze #RenatoVeiga pic.twitter.com/1AHw3Cl5xl
