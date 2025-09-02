Грузинский форвард стал самым дорогим приобретением в истории Вильярреала

В последний день трансферного окна «Вильярреал» обновил свой рекорд по сумме потраченных денег за одного футболиста.

Новым игроком испанской команды стал грузинский нападающий Жорж Микаутадзе, который перешел из «Лиона» за 31 млн евро.

Впервые в своей истории «Вильярреал» потратил более 30 млн евро на нового игрока.

Напомним, ранее «Вильярреал» приобрел Ренату Вейга из «Челси» за 24.5 млн евро. Этот трансфер также входит в тройку самых дорогих приобретений в истории клуба.

Топ-10 самых дорогих приобретений Вильярреала