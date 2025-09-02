Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. УАФ отреагировала на слухи об обысках СБУ у ассистентов Реброва и Мельгосы
Сборная УКРАИНЫ
02 сентября 2025, 22:04 | Обновлено 02 сентября 2025, 22:18
УАФ отреагировала на слухи об обысках СБУ у ассистентов Реброва и Мельгосы

Выступили с довольно неожиданным заявлением

УАФ отреагировала на слухи об обысках СБУ у ассистентов Реброва и Мельгосы
УАФ

Журналист Виктор Вацко заявил, что Служба безопасности Украины провела обыски у представителей тренерских штабов украинских сборных, открыв уголовное производство по коррупции в футболе.

Украинская ассоциация футбола отреагировала на информацию, заявив, что служба внутренних расследований находится в тесном контакте с правоохранительными органами.

«Продолжается работа компетентных органов. Служба внутренних расследований УАФ и комитет по этике и честной игре в активной и очень тесной коммуникации с правоохранителями и другими задействованными структурами.

Пока процесс не завершен – не можем давать более конкретные комментарии», – лаконично заявили в УАФ.

По словам Вацко, обыски прошли дома у ассистента тренера молодежной сборной Кирилла Мазура, работающего в штабе Унаи Мельгосы. Также в коррупционных схемах может фигурировать имя помощника главного тренера национальной команды Сергея Реброва – Глеба Платова.

Украинская ассоциация футбола Служба безопасности Украины Виктор Вацко Глеб Платов обыск
Олег Вахоцкий Источник: Трибуна
MaximusOne
Це про підбір гравців для збірних ?
Ответить
0
mastorent
давно пора
Ответить
0
Перший Серед Рівних
Посадка Реброва в тюрму - єдина надія для збірної пройти на чемпіонат світу. 
Ответить
-1
Динамо Кива
Коррупционеров на вилы Ляшка
Ответить
-1
