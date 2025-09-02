УАФ отреагировала на слухи об обысках СБУ у ассистентов Реброва и Мельгосы
Выступили с довольно неожиданным заявлением
Журналист Виктор Вацко заявил, что Служба безопасности Украины провела обыски у представителей тренерских штабов украинских сборных, открыв уголовное производство по коррупции в футболе.
Украинская ассоциация футбола отреагировала на информацию, заявив, что служба внутренних расследований находится в тесном контакте с правоохранительными органами.
«Продолжается работа компетентных органов. Служба внутренних расследований УАФ и комитет по этике и честной игре в активной и очень тесной коммуникации с правоохранителями и другими задействованными структурами.
Пока процесс не завершен – не можем давать более конкретные комментарии», – лаконично заявили в УАФ.
По словам Вацко, обыски прошли дома у ассистента тренера молодежной сборной Кирилла Мазура, работающего в штабе Унаи Мельгосы. Также в коррупционных схемах может фигурировать имя помощника главного тренера национальной команды Сергея Реброва – Глеба Платова.
