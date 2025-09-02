Николай ШАПАРЕНКО: «Дали Динамо так, что... Но все по делу»

Хавбек Динамо Николай Шапаренко перед отъездом в состав сборной Украины рассказал о своем настроении после того, как киевляне вылетели из Лиги чемпионов и Лиги Европы.

«Надеюсь, что прорвет нас 5 сентября в матче с Францией. Будем работать, а что делать. Настроение? Дали нам так (в Динамо – прим), что... Но все по делу вышло».

«Работаем, сдаваться нельзя», – сказал Шапаренко.