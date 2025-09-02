Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Николай ШАПАРЕНКО: «Дали Динамо так, что... Но все по делу»
Украина. Премьер лига
02 сентября 2025, 19:59 | Обновлено 02 сентября 2025, 20:16
Николай ШАПАРЕНКО: «Дали Динамо так, что... Но все по делу»

Игрок надеется улучшить настроение в сборной Украины

ФК Динамо Киев. Николай Шапаренко

Хавбек Динамо Николай Шапаренко перед отъездом в состав сборной Украины рассказал о своем настроении после того, как киевляне вылетели из Лиги чемпионов и Лиги Европы.

«Надеюсь, что прорвет нас 5 сентября в матче с Францией. Будем работать, а что делать. Настроение? Дали нам так (в Динамо – прим), что... Но все по делу вышло».

«Работаем, сдаваться нельзя», – сказал Шапаренко.

Динамо Киев Николай Шапаренко Украинская Премьер-лига сборная Украины по футболу
Иван Зинченко Источник: ВЗбирна
