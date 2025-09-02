Украина. Премьер лига02 сентября 2025, 19:59 | Обновлено 02 сентября 2025, 20:16
Николай ШАПАРЕНКО: «Дали Динамо так, что... Но все по делу»
Игрок надеется улучшить настроение в сборной Украины
02 сентября 2025, 19:59 | Обновлено 02 сентября 2025, 20:16
Хавбек Динамо Николай Шапаренко перед отъездом в состав сборной Украины рассказал о своем настроении после того, как киевляне вылетели из Лиги чемпионов и Лиги Европы.
«Надеюсь, что прорвет нас 5 сентября в матче с Францией. Будем работать, а что делать. Настроение? Дали нам так (в Динамо – прим), что... Но все по делу вышло».
«Работаем, сдаваться нельзя», – сказал Шапаренко.
вважай щоб дно не зірвало))))
Вы за неделю научитесь играть в футбол? Умеете только ветер пинать голословные пустозвоны.
