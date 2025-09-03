Экс-кипер сборной Украины объяснил, почему Динамо купило игрока Первой лиги

Наставник тернопольской «Нивы» Юрий Вирт объяснил трансфер бывшего центрального защитника команды Василия Буртника в «Динамо».

– Расскажите, что это за игрок. Какие его сильные стороны можете выделить? Чем он заинтересовал «Динамо»?

– Он заслуживает похвалы, заслужил своей работой этот трансфер, он был одним из лидеров нашей команды. В единоборствах он очень силен, и внизу, и в верховых дуэлях – просто топ-игрок. Я не знаю, кто в Украине сейчас может с ним сравниться, он очень хорошо на втором этаже играет головой. Ему во многом нужно еще добавить, но он также очень хорошо продвигает мяч, не боится, подключается в атаку, с мячом умеет врываться в свободное пространство, не боится этого – вот это его сильные стороны.

– В прошлом сезоне Василий выступал во Второй лиге, уже в начале октября киевляне будут играть с «Кристал Пэлес». По вашему мнению, насколько он сейчас готов к такому уровню футбола? По силам ли ему такие нагрузки?

– Понятно, что переход сразу в украинский гранд, совсем другой уровень, это чрезвычайно сложно, понадобится адаптация. Он смелый парень, а это уже на усмотрение главного тренера. Но то, что он сейчас готов, в прекрасной форме – это точно, нужно понимать, что еврокубки, гранды, это уже будет зависеть от самого Василия, от того, как он будет работать, от того, как он интегрируется в «Динамо», будет очень интересно. Я считаю, что это очень качественный футболист.

– Как считаете, с кем в паре в «Динамо» ему было бы удобнее играть? Готов ли он составить конкуренцию игрокам, которые закрепились в стартовом составе?

– Конечно, он будет составлять конкуренцию. Я понимаю, что у них есть Попов, Беловар, но Михавко и Буртник – воспитанники львовского футбола. Я не исключаю вариант, что может не сразу, а может чуть позже этот дуэт может быть, мне было бы интересно.



– Стало ли предложение «Динамо» для вас неожиданностью? Какова была ваша реакция?

– Действительно, было неожиданно, мне позвонил президент, сказал, что мы теряем игрока, он был для нас очень важен. Но я всегда говорю футболистам, что нужно стремиться к этому, «Нива» – трамплин, у нас молодая команда, мы должны много работать, чтобы попадать в такие команды как «Динамо», «Шахтер». Мне приятно, что обратили на него внимание, поверили в него, все будет зависеть от него. Это стимул для наших игроков, что мы можем попадать в такие команды, – заявил Вирт.