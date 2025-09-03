Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Экс-кипер сборной Украины объяснил, почему Динамо купило игрока Первой лиги
Украина. Премьер лига
03 сентября 2025, 20:55 |
638
0

Экс-кипер сборной Украины объяснил, почему Динамо купило игрока Первой лиги

Вирт – о трансфере Буртника

03 сентября 2025, 20:55 |
638
0
Экс-кипер сборной Украины объяснил, почему Динамо купило игрока Первой лиги
ФК Нива. Юрий Вирт

Наставник тернопольской «Нивы» Юрий Вирт объяснил трансфер бывшего центрального защитника команды Василия Буртника в «Динамо».

– Расскажите, что это за игрок. Какие его сильные стороны можете выделить? Чем он заинтересовал «Динамо»?

– Он заслуживает похвалы, заслужил своей работой этот трансфер, он был одним из лидеров нашей команды. В единоборствах он очень силен, и внизу, и в верховых дуэлях – просто топ-игрок. Я не знаю, кто в Украине сейчас может с ним сравниться, он очень хорошо на втором этаже играет головой. Ему во многом нужно еще добавить, но он также очень хорошо продвигает мяч, не боится, подключается в атаку, с мячом умеет врываться в свободное пространство, не боится этого – вот это его сильные стороны.

– В прошлом сезоне Василий выступал во Второй лиге, уже в начале октября киевляне будут играть с «Кристал Пэлес». По вашему мнению, насколько он сейчас готов к такому уровню футбола? По силам ли ему такие нагрузки?

– Понятно, что переход сразу в украинский гранд, совсем другой уровень, это чрезвычайно сложно, понадобится адаптация. Он смелый парень, а это уже на усмотрение главного тренера. Но то, что он сейчас готов, в прекрасной форме – это точно, нужно понимать, что еврокубки, гранды, это уже будет зависеть от самого Василия, от того, как он будет работать, от того, как он интегрируется в «Динамо», будет очень интересно. Я считаю, что это очень качественный футболист.

– Как считаете, с кем в паре в «Динамо» ему было бы удобнее играть? Готов ли он составить конкуренцию игрокам, которые закрепились в стартовом составе?

– Конечно, он будет составлять конкуренцию. Я понимаю, что у них есть Попов, Беловар, но Михавко и Буртник – воспитанники львовского футбола. Я не исключаю вариант, что может не сразу, а может чуть позже этот дуэт может быть, мне было бы интересно.

– Стало ли предложение «Динамо» для вас неожиданностью? Какова была ваша реакция?

– Действительно, было неожиданно, мне позвонил президент, сказал, что мы теряем игрока, он был для нас очень важен. Но я всегда говорю футболистам, что нужно стремиться к этому, «Нива» – трамплин, у нас молодая команда, мы должны много работать, чтобы попадать в такие команды как «Динамо», «Шахтер». Мне приятно, что обратили на него внимание, поверили в него, все будет зависеть от него. Это стимул для наших игроков, что мы можем попадать в такие команды, – заявил Вирт.

По теме:
Трансфер Луиса Диаса в Баварию стал самым дорогим в Бундеслиге этим летом
Динамо согласовало переход новичка, но футболист отказался ехать в Украину
Металлист 1925 нацелился на одного из лучших талантов европейской страны
Динамо Киев трансферы Нива Тернополь чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Украинская Премьер-лига трансферы УПЛ
Дмитрий Олейник Источник: Трибуна
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Николай ШАПАРЕНКО: «Дали Динамо так, что... Но все по делу»
Футбол | 03 сентября 2025, 02:45 5
Николай ШАПАРЕНКО: «Дали Динамо так, что... Но все по делу»
Николай ШАПАРЕНКО: «Дали Динамо так, что... Но все по делу»

Игрок надеется улучшить настроение в сборной Украины

Пять футболистов Динамо не нужны Шовковскому. Придется искать новые команды
Футбол | 03 сентября 2025, 10:41 9
Пять футболистов Динамо не нужны Шовковскому. Придется искать новые команды
Пять футболистов Динамо не нужны Шовковскому. Придется искать новые команды

Эрик Рамирес и Самба Диалло планировали бороться за место в стартовом составе «бело-синих»

ВИДЕО. Как играет румынский форвард Бленуце, который перешел в Динамо Киев
Футбол | 03.09.2025, 13:10
ВИДЕО. Как играет румынский форвард Бленуце, который перешел в Динамо Киев
ВИДЕО. Как играет румынский форвард Бленуце, который перешел в Динамо Киев
Ламин ЯМАЛЬ: «Ситуация обострилась. Люди на это не обращают внимания»
Футбол | 03.09.2025, 20:00
Ламин ЯМАЛЬ: «Ситуация обострилась. Люди на это не обращают внимания»
Ламин ЯМАЛЬ: «Ситуация обострилась. Люди на это не обращают внимания»
ОФИЦИАЛЬНО. Третий трансфер за сутки! Динамо подписало форварда-легионера
Футбол | 03.09.2025, 01:07
ОФИЦИАЛЬНО. Третий трансфер за сутки! Динамо подписало форварда-легионера
ОФИЦИАЛЬНО. Третий трансфер за сутки! Динамо подписало форварда-легионера
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ОФИЦИАЛЬНО. Лунин покинул лагерь сборной Украины. Ребров нашел замену
ОФИЦИАЛЬНО. Лунин покинул лагерь сборной Украины. Ребров нашел замену
02.09.2025, 10:51 48
Футбол
Стало известно, сколько заработали украинские теннисистки на US Open 2025
Стало известно, сколько заработали украинские теннисистки на US Open 2025
02.09.2025, 11:45 2
Теннис
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подписало легионера из клуба топ-чемпионата
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подписало легионера из клуба топ-чемпионата
02.09.2025, 15:16 114
Футбол
Челси жаждет крови. Клуб принял решение по Мудрику
Челси жаждет крови. Клуб принял решение по Мудрику
02.09.2025, 07:46 24
Футбол
«Усик не хочет». У Паркера подтвердили нового соперника
«Усик не хочет». У Паркера подтвердили нового соперника
03.09.2025, 00:59 6
Бокс
Екатерина УСИК: «Гори ты просто в аду. Сочувствую»
Екатерина УСИК: «Гори ты просто в аду. Сочувствую»
03.09.2025, 00:02 1
Бокс
«Обмен завершен». Довбик станет игроком европейского топ-клуба
«Обмен завершен». Довбик станет игроком европейского топ-клуба
01.09.2025, 17:53 8
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подписало вингера-легионера
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подписало вингера-легионера
01.09.2025, 21:10 143
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем