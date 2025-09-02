«Огромная честь и привилегия». Доннарумма – про переход в Ман Сити

Итальянский голкипер Джанлуиджи Доннарумма прокомментировал свой переход из «ПСЖ» в «Манчестер Сити»:

«Подписание контракта с «Манчестер Сити» – это очень особенный и гордый момент для меня

Я присоединяюсь к команде, в которой играют талантливые футболисты мирового уровня, и которую возглавляет один из величайших тренеров в истории футбола — Пеп Гвардиола. Это клуб, в который хотел бы попасть каждый футболист мира.

Я много лет восхищался игрой «Манчестер Сити», поэтому возможность играть за этот клуб – огромная честь и привилегия.

Я с нетерпением жду встречи с новыми товарищами по команде, тренерским штабом и болельщиками. Играть на стадионе «Этихад» будет для меня чем-то особенным.

Я в ожидании предстоящих событий и обещаю, что приложу все усилия, чтобы помочь клубу добиться еще большего успеха».

Ранее сообщалось о том, что один из лучших игроков в истории «Манчестер Сити» перебрался в Турцию.