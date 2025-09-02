ВИДЕО. Без игроков сборной Украины. Тренировка Шахтера в Кракове

Донецкий «Шахтер» провел тренировку в польском Кракове.

С бронзовым призером Украинской Премьер-лиги не тренировались игроки, которые попали в заявку сборной Украины на матчи квалификации чемпионата мира с Францией и Азербайджаном: Дмитрий Ризник, Валерий Бондарь, Николай Матвиенко, Ефим Конопля, Артем Бондаренко, Олег Очеретько.

5 сентября «желто-синие» сыграют с Францией, а 9-го – с Азербайджаном.

