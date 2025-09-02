Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Без игроков сборной Украины. Тренировка Шахтера в Кракове
Украина. Премьер лига
02 сентября 2025, 17:39 | Обновлено 02 сентября 2025, 17:56
366
0

ВИДЕО. Без игроков сборной Украины. Тренировка Шахтера в Кракове

В тренировке не приняли участие футболисты, вызванные в сборную Украины

02 сентября 2025, 17:39 | Обновлено 02 сентября 2025, 17:56
366
0
ВИДЕО. Без игроков сборной Украины. Тренировка Шахтера в Кракове
Getty Images/Global Images Ukraine. Шахтер

Донецкий «Шахтер» провел тренировку в польском Кракове.

С бронзовым призером Украинской Премьер-лиги не тренировались игроки, которые попали в заявку сборной Украины на матчи квалификации чемпионата мира с Францией и Азербайджаном: Дмитрий Ризник, Валерий Бондарь, Николай Матвиенко, Ефим Конопля, Артем Бондаренко, Олег Очеретько.

5 сентября «желто-синие» сыграют с Францией, а 9-го – с Азербайджаном.

Ранее Педриньо прокомментировал матч «Шахтер» – «Александрия».

По теме:
Николай ШАПАРЕНКО: «Дали Динамо так, что... Но все по делу»
Чем запомнился Кевин в составе Шахтера? Статистика бразильца
Ребус для Реброва. Украинские легионеры без игровой практики: статистика
Шахтер Донецк тренировка сборная Украины по футболу сборная Франции по футболу сборная Швейцарии по футболу Украина - Франция Азербайджан - Украина видео Дмитрий Ризнык Валерий Бондарь Николай Матвиенко Ефим Конопля Артем Бондаренко Олег Очеретько чемпионат мира по футболу ЧМ-2026 по футболу
Даниил Кирияка Источник: ФК Шахтер Донецк
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

АНБЕР: «Как Дюбуа мог так поступить после боя с Усиком? Это очень грустно»
Бокс | 02 сентября 2025, 07:15 1
АНБЕР: «Как Дюбуа мог так поступить после боя с Усиком? Это очень грустно»
АНБЕР: «Как Дюбуа мог так поступить после боя с Усиком? Это очень грустно»

Расс – о прекращении сотрудничества с Доном Чарльзом

ОФИЦИАЛЬНО. Динамо совершило второй трансфер за день. Это украинец
Футбол | 02 сентября 2025, 16:14 19
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо совершило второй трансфер за день. Это украинец
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо совершило второй трансфер за день. Это украинец

Василий Буртник пополнил состав киевлян

Довбик покидает Рому. В Италии происходят невероятные вещи в последние часы
Футбол | 01.09.2025, 18:44
Довбик покидает Рому. В Италии происходят невероятные вещи в последние часы
Довбик покидает Рому. В Италии происходят невероятные вещи в последние часы
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подписало вингера-легионера
Футбол | 01.09.2025, 21:10
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подписало вингера-легионера
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подписало вингера-легионера
«Прекрасно понимает». Журналист анонсировал Довбику нелегкие времена
Футбол | 02.09.2025, 17:35
«Прекрасно понимает». Журналист анонсировал Довбику нелегкие времена
«Прекрасно понимает». Журналист анонсировал Довбику нелегкие времена
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Чемпион мира готов сменить вес и отобрать у Усика корону хевивейта
Чемпион мира готов сменить вес и отобрать у Усика корону хевивейта
01.09.2025, 01:34 10
Бокс
Разгром за 55 минут: определена первая четвертьфиналистка US Open 2025
Разгром за 55 минут: определена первая четвертьфиналистка US Open 2025
31.08.2025, 19:44
Теннис
Тренер Шахтера Туран подтвердил трансфер звезды за большие деньги
Тренер Шахтера Туран подтвердил трансфер звезды за большие деньги
01.09.2025, 00:02 2
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Зинченко ушел из Арсенала после закрытия трансферного окна
ОФИЦИАЛЬНО. Зинченко ушел из Арсенала после закрытия трансферного окна
02.09.2025, 00:23 24
Футбол
Гарри Кейн выбрал себе новый суперклуб. Трансфер, который изменит футбол
Гарри Кейн выбрал себе новый суперклуб. Трансфер, который изменит футбол
01.09.2025, 02:47 4
Футбол
Майрис БРИЕДИС: «Усик, война уже закончилась, что ты такое делаешь?»
Майрис БРИЕДИС: «Усик, война уже закончилась, что ты такое делаешь?»
01.09.2025, 05:40 11
Бокс
Забарный впервые рассказал об отношении к Сафонову после перехода в ПСЖ
Забарный впервые рассказал об отношении к Сафонову после перехода в ПСЖ
01.09.2025, 07:11 4
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС: «Все мечтают увидеть этот бой. Самое большое шоу в боксе»
Леннокс ЛЬЮИС: «Все мечтают увидеть этот бой. Самое большое шоу в боксе»
01.09.2025, 03:23 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем