ПЕДРИНЬО: «Очень доволен игрой нашей команды»

Бразильский вингер донецкого «Шахтера» Педриньо прокомментировал матч четвертого тура УПЛ, в котором его команда со счетом 2:0 одолела «Александрию»:

– Педриньо, с победой! Как прошло противостояние «Шахтера» с «Александрией»?

– Это была отличная игра, и я очень рад победе. Знали, что с сильным соперником будет непросто, но, если будем держать темп, им будет тяжело. Очень доволен игрой нашей команды.

– На твоем счету ассист и гол. Проанализируем эпизоды.

– Очень счастлив! Это комбинация, которую мы часто отрабатываем, и тренер просит держать мяч под контролем. Рад, что ассистировал Бондаренко, и также счастлив, что отличился голом. Надо верить. Вратарь выпустил мяч, и, слава Богу, я забил.

– Почему сразу после того, как забил, ты побежал к главному тренеру? Возможно, перед этим матчем был особый разговор и он сказал, что именно в этом противостоянии ты отличишься?

– На самом деле тренер – человек, который очень верит в потенциал каждого игрока. Рад, что он поставил меня на новую позицию. Я знал, что справлюсь, ведь он в меня верил. Счастлив, что забил гол и побежал в ту сторону, ведь там была моя семья. Это смесь эмоций: празднование с командой и с близкими.

– «Шахтер» впервые в текущем сезоне сыграл на домашней арене в чемпионате Украины. Как ощущалась поддержка на трибунах и успели ли вы соскучиться по болельщикам в Украине?

– Конечно! Я всегда рад, когда мы играем здесь. Это очень хороший стадион, где наши болельщики могут быть рядом. Мы должны проводить очень хорошие домашние матчи. Рад, что команда сыграла прекрасно и одержала победу.

