Франция – Польша. Евробаскет-2025. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

2 сентября, в матче чемпионата Европы-2025 по баскетболу встретятся участники группы D – Франция и Польша.

Групповой этап Евробаскета-2025 принимают четыре города. Группа А будет играть в Риге (Латвия), группа В в Тампере (Финаляндия), группа С в Лимасоле (Кипр) и группа D в Катовице (Польша).

Франция и Польша начнут игру в 21:30 по киевскому времени.

Также в группе С будут играть Израиль, Исландия, Бельгия, Франция, Словения и Польша.

Составы команд:

Франция: Сильвен Франциско, Эли Окобо, Надир Хифи, Тимото Ловалу-Кабарро, Гершон Ябуселе, Исайя Кординье, Тео Маледон, Мухаммад Жайте, Закари Рисашер, Джейлен Ор, Александр Сарр, Биал Кулибали

Польша: Пшемислав Зольеревич, Михал Михалак, Камил Лачински, Доминик Олейничак, Томаш Гиело, Александр Дева, Шимон Запала, Матеуш Понитка, Джордан Ллойд, Михал Соколовский, Александр Балцеровский, Анджей Плута

Франция – Польша. Чемпионат Европы по баскетболу. Смотреть онлайн