Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Касается и Украины. АПЛ не хочет видеть на стадионах флаги отдельных стран
Англия
03 сентября 2025, 20:20 | Обновлено 03 сентября 2025, 20:31
854
1

Касается и Украины. АПЛ не хочет видеть на стадионах флаги отдельных стран

АПЛ не одобряет символику стран, которые находятся в состоянии войны

03 сентября 2025, 20:20 | Обновлено 03 сентября 2025, 20:31
854
1
Касается и Украины. АПЛ не хочет видеть на стадионах флаги отдельных стран
Getty Images/Global Images Ukraine

АПЛ перед стартом нового сезона разослала клубам напоминание о том, чтобы на стадионах не было «политически мотивированных материалов».

Сообщается, что дело касается флагов и символики стран или организаций, которые находятся в состоянии войны.

Отдельно называется война Израиля и Палестины – клубы должны делать все, чтобы символика стран не появлялась на стадионе, однако, судя по всему, этими же правилами будут руководствоваться, если болельщики захотят пронести на матч АПЛ флаги Украины или россии.

Клубы АПЛ после вторжения россии в Украину в феврале 2022 активно поддерживали Украины и демонстрировали украинскую символику на матчах.

По теме:
Игрок Ливерпуля стал первым в новом сезоне АПЛ, на котором фолили 10 раз
Борнмут в плюсе, Арсенал – в минусе. Прибыль и убытки клубов АПЛ
Новичок Тоттенгема первым в сезоне АПЛ выиграл 20 наземных единоборств
российско-украинская война Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Иван Зинченко Источник: The Athletic
Оцените материал
(10)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Лунин получил предложение перейти в клуб, где есть вратарь из Украины
Футбол | 03 сентября 2025, 07:02 2
Лунин получил предложение перейти в клуб, где есть вратарь из Украины
Лунин получил предложение перейти в клуб, где есть вратарь из Украины

Жирона хотела подписать Лунина в последние часы трансферного окна

Будет трансферный рекорд. Динамо готовит покупку легионера, какая сумма?
Футбол | 03 сентября 2025, 07:30 5
Будет трансферный рекорд. Динамо готовит покупку легионера, какая сумма?
Будет трансферный рекорд. Динамо готовит покупку легионера, какая сумма?

Киевляне хотят привлечь Робина Гонсалеса

«Усик не хочет». У Паркера подтвердили нового соперника
Бокс | 03.09.2025, 00:59
«Усик не хочет». У Паркера подтвердили нового соперника
«Усик не хочет». У Паркера подтвердили нового соперника
Ламин ЯМАЛЬ: «Ситуация обострилась. Люди на это не обращают внимания»
Футбол | 03.09.2025, 20:00
Ламин ЯМАЛЬ: «Ситуация обострилась. Люди на это не обращают внимания»
Ламин ЯМАЛЬ: «Ситуация обострилась. Люди на это не обращают внимания»
Президент УЕФА: «Хотели вернуть сборные россии – началась такая истерия»
Футбол | 03.09.2025, 18:11
Президент УЕФА: «Хотели вернуть сборные россии – началась такая истерия»
Президент УЕФА: «Хотели вернуть сборные россии – началась такая истерия»
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
SHN
Ну логично. Сегодня в Бильбао  "палестинцы" испортили гонку
Ответить
0
Популярные новости
АНБЕР: «Как Дюбуа мог так поступить после боя с Усиком? Это очень грустно»
АНБЕР: «Как Дюбуа мог так поступить после боя с Усиком? Это очень грустно»
02.09.2025, 07:15 1
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Зинченко ушел из Арсенала после закрытия трансферного окна
ОФИЦИАЛЬНО. Зинченко ушел из Арсенала после закрытия трансферного окна
02.09.2025, 00:23 25
Футбол
Чемпионы Европы вырвали последнюю путевку в 1/4 финала ЧМ по волейболу
Чемпионы Европы вырвали последнюю путевку в 1/4 финала ЧМ по волейболу
01.09.2025, 19:23
Волейбол
ОФИЦИАЛЬНО. Лунин покинул лагерь сборной Украины. Ребров нашел замену
ОФИЦИАЛЬНО. Лунин покинул лагерь сборной Украины. Ребров нашел замену
02.09.2025, 10:51 48
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Третий трансфер за сутки! Динамо подписало форварда-легионера
ОФИЦИАЛЬНО. Третий трансфер за сутки! Динамо подписало форварда-легионера
03.09.2025, 01:07 94
Футбол
Екатерина УСИК: «Гори ты просто в аду. Сочувствую»
Екатерина УСИК: «Гори ты просто в аду. Сочувствую»
03.09.2025, 00:02 1
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подписало вингера-легионера
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подписало вингера-легионера
01.09.2025, 21:10 143
Футбол
«Обмен завершен». Довбик станет игроком европейского топ-клуба
«Обмен завершен». Довбик станет игроком европейского топ-клуба
01.09.2025, 17:53 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем