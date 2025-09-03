Касается и Украины. АПЛ не хочет видеть на стадионах флаги отдельных стран

АПЛ перед стартом нового сезона разослала клубам напоминание о том, чтобы на стадионах не было «политически мотивированных материалов».

Сообщается, что дело касается флагов и символики стран или организаций, которые находятся в состоянии войны.

Отдельно называется война Израиля и Палестины – клубы должны делать все, чтобы символика стран не появлялась на стадионе, однако, судя по всему, этими же правилами будут руководствоваться, если болельщики захотят пронести на матч АПЛ флаги Украины или россии.

Клубы АПЛ после вторжения россии в Украину в феврале 2022 активно поддерживали Украины и демонстрировали украинскую символику на матчах.