Германия02 сентября 2025, 15:01 |
488
0
ОФИЦИАЛЬНО. Виктор Бонифейс оформил трансфер из Байера
Нигерийский нападающий перешел в «Вердер»
02 сентября 2025, 15:01 |
488
0
Бременский «Вердер» официально объявил о подписании нигерийского нападающего леверкузенского «Байера» Виктора Бонифейса.
Отмечается, что переход 24-летнего футболиста состоялся на правах сезонной аренды. Неизвестно, есть ли в соглашении опция выкупа.
В сезоне 2024/25 Виктор Бонифейс провел 27 матчей на клубном уровне, отличившись 11 забитыми мячами и 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 40 миллионов евро.
Ранее сорвался переход Виктора Бонифейса в «Милан».
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 01 сентября 2025, 18:44 8
«Милан» пополнится украинцем
Футбол | 02 сентября 2025, 08:36 33
Реакция Алексея Сливченко на отъезд мастеровитого вингера в «Фулхэм»
Футбол | 02.09.2025, 15:32
Бокс | 02.09.2025, 07:15
Футбол | 01.09.2025, 17:53
Комментарии 0
Популярные новости
01.09.2025, 02:47 3
01.09.2025, 05:59
01.09.2025, 08:20 7
01.09.2025, 21:10 142
01.09.2025, 04:19 1
01.09.2025, 04:59 4
01.09.2025, 01:34 10
01.09.2025, 07:45 48