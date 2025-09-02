Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ОФИЦИАЛЬНО. Виктор Бонифейс оформил трансфер из Байера
Германия
ОФИЦИАЛЬНО. Виктор Бонифейс оформил трансфер из Байера

Нигерийский нападающий перешел в «Вердер»

ФК Вердер. Виктор Бонифейс

Бременский «Вердер» официально объявил о подписании нигерийского нападающего леверкузенского «Байера» Виктора Бонифейса.

Отмечается, что переход 24-летнего футболиста состоялся на правах сезонной аренды. Неизвестно, есть ли в соглашении опция выкупа.

В сезоне 2024/25 Виктор Бонифейс провел 27 матчей на клубном уровне, отличившись 11 забитыми мячами и 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 40 миллионов евро.

Ранее сорвался переход Виктора Бонифейса в «Милан».

Байер трансферы аренда игрока трансферы Бундеслиги Виктор Бонифейс Вердер
Дмитрий Вус Источник: ФК Вердер
