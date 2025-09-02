Суркис сорвал трансфер игрока сборной Украины в Динамо: «Мы не успели»

Защитник молодежной сборной Украины Илья Крупский, ныне на клубном уровне выступающий за харьковский «Металлист 1925», признался, что мог стать игроком киевского «Динамо».

«Я тогда был в сборной, мы играли на турнире в Риге. Вечером мне звонит агент и спрашивает, хочу ли я Динамо. Я ответил, что я хочу. Это было начало сезона, перед закрытием трансферного окна. Мне сказали, что меня готовы подписать. Но в результате не успели, потому что Суркис тогда не был в Украине», – рассказал Крупский.

В нынешнем сезоне Крупский провел четыре поединка за Металлист 1925, не отличившись результативными действиями. Сейчас харьковский клуб занимает шестую строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 7 турнирных баллов после 4 сыгранных матчей.