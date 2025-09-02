Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Суркис сорвал трансфер игрока сборной Украины в Динамо: «Мы не успели»
Украина. Премьер лига
02 сентября 2025, 18:46 |
2304
1

Суркис сорвал трансфер игрока сборной Украины в Динамо: «Мы не успели»

Илья Крупский мог стать футболистом киевского клуба

02 сентября 2025, 18:46 |
2304
1
Суркис сорвал трансфер игрока сборной Украины в Динамо: «Мы не успели»
Getty Images/Global Images Ukraine. Игорь Суркис

Защитник молодежной сборной Украины Илья Крупский, ныне на клубном уровне выступающий за харьковский «Металлист 1925», признался, что мог стать игроком киевского «Динамо».

«Я тогда был в сборной, мы играли на турнире в Риге. Вечером мне звонит агент и спрашивает, хочу ли я Динамо. Я ответил, что я хочу. Это было начало сезона, перед закрытием трансферного окна. Мне сказали, что меня готовы подписать. Но в результате не успели, потому что Суркис тогда не был в Украине», – рассказал Крупский.

В нынешнем сезоне Крупский провел четыре поединка за Металлист 1925, не отличившись результативными действиями. Сейчас харьковский клуб занимает шестую строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 7 турнирных баллов после 4 сыгранных матчей.

По теме:
Николай ШАПАРЕНКО: «Дали Динамо так, что... Но все по делу»
ОФИЦИАЛЬНО. Полузащитник РБ Лейпциг перебрался в Наполи
Игрок сборной Украины объяснил, почему ушел из культового клуба АПЛ
Илья Крупский Динамо Киев трансферы трансферы УПЛ Игорь Суркис Металлист 1925 Ворскла Полтава
Олег Вахоцкий Источник: Sportarena
Оцените материал
(11)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Довбик покидает Рому. В Италии происходят невероятные вещи в последние часы
Футбол | 01 сентября 2025, 18:44 8
Довбик покидает Рому. В Италии происходят невероятные вещи в последние часы
Довбик покидает Рому. В Италии происходят невероятные вещи в последние часы

«Милан» пополнится украинцем

«Прекрасно понимает». Журналист анонсировал Довбику нелегкие времена
Футбол | 02 сентября 2025, 17:35 0
«Прекрасно понимает». Журналист анонсировал Довбику нелегкие времена
«Прекрасно понимает». Журналист анонсировал Довбику нелегкие времена

Маттео Моретто – о ситуации с украинским форвардом Ромы

ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подписало легионера из клуба топ-чемпионата
Футбол | 02.09.2025, 15:16
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подписало легионера из клуба топ-чемпионата
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подписало легионера из клуба топ-чемпионата
ОФИЦИАЛЬНО. Зинченко ушел из Арсенала после закрытия трансферного окна
Футбол | 02.09.2025, 00:23
ОФИЦИАЛЬНО. Зинченко ушел из Арсенала после закрытия трансферного окна
ОФИЦИАЛЬНО. Зинченко ушел из Арсенала после закрытия трансферного окна
АНБЕР: «Как Дюбуа мог так поступить после боя с Усиком? Это очень грустно»
Бокс | 02.09.2025, 07:15
АНБЕР: «Как Дюбуа мог так поступить после боя с Усиком? Это очень грустно»
АНБЕР: «Как Дюбуа мог так поступить после боя с Усиком? Это очень грустно»
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
New Zealander
Клік бейт. Розходимось. Йдеться не про це трансферне вікно. 
Ответить
0
Популярные новости
26-летний футболист покинул киевское Динамо после разговора с Шовковским
26-летний футболист покинул киевское Динамо после разговора с Шовковским
01.09.2025, 10:13 4
Футбол
Разгром за 55 минут: определена первая четвертьфиналистка US Open 2025
Разгром за 55 минут: определена первая четвертьфиналистка US Open 2025
31.08.2025, 19:44
Теннис
Леннокс ЛЬЮИС: «Все мечтают увидеть этот бой. Самое большое шоу в боксе»
Леннокс ЛЬЮИС: «Все мечтают увидеть этот бой. Самое большое шоу в боксе»
01.09.2025, 03:23 1
Бокс
Майрис БРИЕДИС: «Усик, война уже закончилась, что ты такое делаешь?»
Майрис БРИЕДИС: «Усик, война уже закончилась, что ты такое делаешь?»
01.09.2025, 05:40 11
Бокс
Четыре игрока сборной Украины выразили желание покинуть Динамо
Четыре игрока сборной Украины выразили желание покинуть Динамо
01.09.2025, 07:45 48
Футбол
Чемпион мира готов сменить вес и отобрать у Усика корону хевивейта
Чемпион мира готов сменить вес и отобрать у Усика корону хевивейта
01.09.2025, 01:34 10
Бокс
Мудрик не раз нарушил закон в Англии. Ему избрали наказание
Мудрик не раз нарушил закон в Англии. Ему избрали наказание
01.09.2025, 12:57 47
Футбол
Флорентино Перес нашел замену Куртуа. Плохие новости для Лунина
Флорентино Перес нашел замену Куртуа. Плохие новости для Лунина
01.09.2025, 04:59 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем