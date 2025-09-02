Суркис сорвал трансфер игрока сборной Украины в Динамо: «Мы не успели»
Илья Крупский мог стать футболистом киевского клуба
Защитник молодежной сборной Украины Илья Крупский, ныне на клубном уровне выступающий за харьковский «Металлист 1925», признался, что мог стать игроком киевского «Динамо».
«Я тогда был в сборной, мы играли на турнире в Риге. Вечером мне звонит агент и спрашивает, хочу ли я Динамо. Я ответил, что я хочу. Это было начало сезона, перед закрытием трансферного окна. Мне сказали, что меня готовы подписать. Но в результате не успели, потому что Суркис тогда не был в Украине», – рассказал Крупский.
В нынешнем сезоне Крупский провел четыре поединка за Металлист 1925, не отличившись результативными действиями. Сейчас харьковский клуб занимает шестую строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 7 турнирных баллов после 4 сыгранных матчей.
