ОФИЦИАЛЬНО. Экс-вингер Шахтера нашел себе клуб в Испании. Будет играть в ЛЧ

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Испания
02 сентября 2025, 03:53
Манор Соломон перешел из «Тоттенхэма» в «Вильярреал» на правах аренды

ФК Вильярреал. Манор Соломон

Испанский «Вильярреал» официально объявил о подписании израильского вингера лондонского «Тоттенхэма» Манора Соломона.

Отмечается, что переход 26-летнего футболиста состоялся на правах сезонной аренды. Неизвестно, есть ли в соглашении опция выкупа.

В сезоне 2024/25 Манор Соломон на правах аренды провел 41 матч за «Лидс», отличившись 10 забитыми мячами и 13 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость бывшего игрока донецкого «Шахтера» в 14 миллионов евро.

Ранее «Вильярреал» официально объявил о подписании Жоржа Микаутадзе.

Манор Соломон Вильярреал Тоттенхэм трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги Шахтер Донецк аренда игрока
Дмитрий Вус
