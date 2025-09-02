ОФИЦИАЛЬНО. Экс-вингер Шахтера нашел себе клуб в Испании. Будет играть в ЛЧ
Манор Соломон перешел из «Тоттенхэма» в «Вильярреал» на правах аренды
Испанский «Вильярреал» официально объявил о подписании израильского вингера лондонского «Тоттенхэма» Манора Соломона.
Отмечается, что переход 26-летнего футболиста состоялся на правах сезонной аренды. Неизвестно, есть ли в соглашении опция выкупа.
В сезоне 2024/25 Манор Соломон на правах аренды провел 41 матч за «Лидс», отличившись 10 забитыми мячами и 13 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость бывшего игрока донецкого «Шахтера» в 14 миллионов евро.
Ранее «Вильярреал» официально объявил о подписании Жоржа Микаутадзе.
El Villarreal y el @SpursOfficial han alcanzado un acuerdo por la cesión del futbolista Manor Solomon, que jugará en el cuadro groguet durante la temporada 2025/26.— Villarreal CF (@VillarrealCF) September 1, 2025
¡Bienvenido, @Manorsolomon! pic.twitter.com/Qn2AaKuiVL
