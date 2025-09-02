ВИДЕО. Первые слова Зинченко после ухода из Арсенала
Александр обратился к болельщикам «Ноттингем Форест»
В ночь с 1 на 2 сентября 2025 года «Ноттингем Форест» официально объявил о подписании украинского левого защитника лондонского «Арсенала» Александра Зинченко.
Переход состоялся на правах годовой аренды.
Александр уже обратился к болельщикам «лесников»:
«Всем привет. Я очень рад присоединиться к «Ноттингем Форест». Так взволнован сезоном, который ждет нас впереди. Не могу дождаться, чтобы встретиться с вами. Вперед, «Форест».
Oleksandr Zinchenko’s message to you. 🤳 pic.twitter.com/NweDGzVIAJ— Nottingham Forest (@NFFC) September 1, 2025
