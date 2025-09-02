В ночь с 1 на 2 сентября 2025 года «Ноттингем Форест» официально объявил о подписании украинского левого защитника лондонского «Арсенала» Александра Зинченко.

Переход состоялся на правах годовой аренды.

Александр уже обратился к болельщикам «лесников»:

«Всем привет. Я очень рад присоединиться к «Ноттингем Форест». Так взволнован сезоном, который ждет нас впереди. Не могу дождаться, чтобы встретиться с вами. Вперед, «Форест».

ВИДЕО. Первые слова Зинченко после ухода из «Арсенала»