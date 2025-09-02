ВИДЕО. Первые слова Зинченко после ухода из «Арсенала»

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
02 сентября 2025, 01:06
1054
0

Александр обратился к болельщикам «Ноттингем Форест»

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

В ночь с 1 на 2 сентября 2025 года «Ноттингем Форест» официально объявил о подписании украинского левого защитника лондонского «Арсенала» Александра Зинченко.

Переход состоялся на правах годовой аренды.

Александр уже обратился к болельщикам «лесников»:

«Всем привет. Я очень рад присоединиться к «Ноттингем Форест». Так взволнован сезоном, который ждет нас впереди. Не могу дождаться, чтобы встретиться с вами. Вперед, «Форест».

Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
