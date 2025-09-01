Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Фамаликау отметился интересным достижением в чемпионате Португалии
Португалия
01 сентября 2025, 23:12
Getty Images/Global Images Ukraine

Завершились первые четыре тура чемпионата Португалии сезона 2025/26.

По итогам сыгранных матчей «Фамаликау» остается единственной командой, которая еще не пропустила ни одного гола в свои ворота.

Последний раз подобное достижение удалось «Порту» в сезоне 2017/18.

Команды, не пропустившие ни одного гола в первых четырех турах чемпионата Португалии

  • 1968/69 – Витория
  • 1969/70 – Спортинг
  • 1973/74 – Витория
  • 1980/81 – Бенфика
  • 1983/84 – Витория
  • 1983/84 – Порту
  • 1988/89 – Спортинг
  • 2003/04 – Маритиму
  • 2005/06 – Брага
  • 2017/18 – Порту
  • 2025/26 – Фамаликау

Фамаликау в первых четырех турах чемпионата Португалии сезона 2025/26

  • Фамаликау – Санта-Клара – 3:0
  • Тондела – Фамаликау – 0:1
  • Фамаликау – Жил Висенте – 0:0
  • АВШ – Фамаликау – 0:1
чемпионат Португалии по футболу Фамаликау Порту статистика
