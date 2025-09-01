Фамаликау отметился интересным достижением в чемпионате Португалии
Команда после четырех сыгранных туров идет без пропущенных мячей
Завершились первые четыре тура чемпионата Португалии сезона 2025/26.
По итогам сыгранных матчей «Фамаликау» остается единственной командой, которая еще не пропустила ни одного гола в свои ворота.
Последний раз подобное достижение удалось «Порту» в сезоне 2017/18.
Команды, не пропустившие ни одного гола в первых четырех турах чемпионата Португалии
- 1968/69 – Витория
- 1969/70 – Спортинг
- 1973/74 – Витория
- 1980/81 – Бенфика
- 1983/84 – Витория
- 1983/84 – Порту
- 1988/89 – Спортинг
- 2003/04 – Маритиму
- 2005/06 – Брага
- 2017/18 – Порту
- 2025/26 – Фамаликау
Фамаликау в первых четырех турах чемпионата Португалии сезона 2025/26
- Фамаликау – Санта-Клара – 3:0
- Тондела – Фамаликау – 0:1
- Фамаликау – Жил Висенте – 0:0
- АВШ – Фамаликау – 0:1
