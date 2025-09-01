Судакову исполнилось 23. Бенфика поздравила новичка с днем рождения
Игроку сборной Украины и «Бенфики» Георгию Судакову исполнилось 23 года
В понедельник, 1 сентября, день рождения празднует Георгий Судаков. Украинского футболиста поздравил его новый клуб.
«С днем рождения, Судаков!», – написала пресс-служба португальского клуба.
О переходе Судакова в «Бенфику» стало известно 30 августа. Футболист перешел в португальский клуб на правах аренды (которая обойдется «Бенфике» в 6,75 млн евро) с обязательством обязательного выкупа за 20,25 млн евро. В договоре могут быть прописаны дополнительные 5 млн евро в качестве бонусов.
В прошлом сезоне Судаков провел за «Шахтер» 37 матчей. Забил 15 мячей и сделал шесть результативных передач.
🎉🎂 Feliz aniversário, Sudakov! pic.twitter.com/7gqEPzEgUu— SL Benfica (@SLBenfica) September 1, 2025
