  Судакову исполнилось 23. Бенфика поздравила новичка с днем рождения
Португалия
01 сентября 2025, 19:16
Судакову исполнилось 23. Бенфика поздравила новичка с днем рождения

Игроку сборной Украины и «Бенфики» Георгию Судакову исполнилось 23 года

Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

В понедельник, 1 сентября, день рождения празднует Георгий Судаков. Украинского футболиста поздравил его новый клуб.

«С днем рождения, Судаков!», – написала пресс-служба португальского клуба.

О переходе Судакова в «Бенфику» стало известно 30 августа. Футболист перешел в португальский клуб на правах аренды (которая обойдется «Бенфике» в 6,75 млн евро) с обязательством обязательного выкупа за 20,25 млн евро. В договоре могут быть прописаны дополнительные 5 млн евро в качестве бонусов.

В прошлом сезоне Судаков провел за «Шахтер» 37 матчей. Забил 15 мячей и сделал шесть результативных передач.

Георгий Судаков Шахтер Донецк Бенфика день рождения
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
