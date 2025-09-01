Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Первая лига
01 сентября 2025, 18:24 |
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб Первой лиги отпустил игрока в Сан-Паулу

Маилтон сменил «Металлист» на бразильскую Серию А

Клуб украинской Первой лиги «Металлист» окончательно попрощался со своим 27-летним правым фулбеком Маилтоном, который после начала полномасштабной фазы российско-украинской войны играл в аренде за бразильские команды.

О переходе Маилтона сообщил «Сан-Паулу», выступающий в бразильской Серии А.

Отмечается, что с защитником подписан контракт со сроком действия до 31 декабря 2027 года.

Ранее СМИ писали, что «Металлист» был вынужден отпустить Маилтона в «Сан-Паулу» из-за долгов.

Маилтон Металлист Харьков Сан-Паулу трансферы
Алексей Сливченко Источник: ФК Сан-Паулу
