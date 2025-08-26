Осталось 2 млн евро. Украинский клуб продал футболиста из-за долгов
«Сан-Паулу» договорился с харьковским «Металлистом» о переходе Маилтона
Защитник харьковского «Металлиста» Маилтон продолжит карьеру в чемпионате Бразилии, где будет играть за «Сан-Паулу». Стороны договорились о полноценном трансфере, но официальное объявление состоится не ранее 2 сентября.
Украинский клуб был вынужден отдать футболиста за 600 тысяч евро, так как имеет незакрытый долг перед бразильской командой. В 2022 году в Премьер-лигу приехал вингер Паулиньо Бойя, за которого «Сан-Паулу» так и не получил деньги.
По этой причине «Металлисту» пришлось продать Маилтона, чтобы рассчитаться за Паулиньо. Интересно, что украинский клуб имеет долг и перед другими игроками и командами, который теперь составляет два миллиона евро. Из-за этого на «Металлист» наложен трансферный бан.
По информации бразильской прессы, все детали трансфера были согласованы, но из-за юридических проблем «Металлиста», о переходе смогут объявить только в сентябре.
Стоит отметить, что Маилтон в прошлом сезоне играл в аренде за другой бразильский клуб – «Шапекоэнсе» – и стал одним из лучших игроков во втором дивизионе. На его счету – 30 матчей, семь голов и восемь результативных передач.
O que ainda impede a regularização de Maílton no São Paulo?— Somos São Paulinos (@somosaopaulinos) August 26, 2025
Apesar do acordo com o Metalist, o Tricolor precisa que os ucranianos resolvam pendências com a Fifa. Ou, então, que a entidade máxima do futebol abra uma exceção.
O Metalist tem, neste momento, três punições na Fifa… pic.twitter.com/HvV36F6mSZ
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Кендзьорек будет заниматься стандартными положениями
В первом раунде Открытого чемпионата США Марта переиграла Кэти Бултер в двух сетах