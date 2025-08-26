Осталось 2 млн евро. Украинский клуб продал футболиста из-за долгов

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Первая лига
26 августа 2025, 22:04 | Обновлено 26 августа 2025, 22:05
«Сан-Паулу» договорился с харьковским «Металлистом» о переходе Маилтона

Getty Images/Global Images Ukraine. Маилтон

Защитник харьковского «Металлиста» Маилтон продолжит карьеру в чемпионате Бразилии, где будет играть за «Сан-Паулу». Стороны договорились о полноценном трансфере, но официальное объявление состоится не ранее 2 сентября.

Украинский клуб был вынужден отдать футболиста за 600 тысяч евро, так как имеет незакрытый долг перед бразильской командой. В 2022 году в Премьер-лигу приехал вингер Паулиньо Бойя, за которого «Сан-Паулу» так и не получил деньги.

По этой причине «Металлисту» пришлось продать Маилтона, чтобы рассчитаться за Паулиньо. Интересно, что украинский клуб имеет долг и перед другими игроками и командами, который теперь составляет два миллиона евро. Из-за этого на «Металлист» наложен трансферный бан.

По информации бразильской прессы, все детали трансфера были согласованы, но из-за юридических проблем «Металлиста», о переходе смогут объявить только в сентябре.

Стоит отметить, что Маилтон в прошлом сезоне играл в аренде за другой бразильский клуб – «Шапекоэнсе» – и стал одним из лучших игроков во втором дивизионе. На его счету – 30 матчей, семь голов и восемь результативных передач.

чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Металлист Харьков чемпионат Бразилии по футболу Сан-Паулу Маилтон трансферы
Николай Титюк Источник: X (Twitter)
