Украина. Премьер лига01 сентября 2025, 17:15
291
1
ВИДЕО. Как игроки Динамо Ваната в Жирону провожали
Уже бывшие одноклубники радуются Владиславу
1 сентября 2025 года каталонская «Жирона» официально объявила о подписании украинского нападающего киевского «Динамо» Владислава Ваната.
22-летний футболист перед отъездом из столичного клуба попрощался со всеми игроками команды.
В сезоне 2024/25 Владислав Ванат провел 45 матчей на клубном уровне, отличившись 21 забитым мячом и 9 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 15 миллионов евро.
🤍💙Good luck🌞🧢
