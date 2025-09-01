1 сентября 2025 года каталонская «Жирона» официально объявила о подписании украинского нападающего киевского «Динамо» Владислава Ваната.

22-летний футболист перед отъездом из столичного клуба попрощался со всеми игроками команды.

В сезоне 2024/25 Владислав Ванат провел 45 матчей на клубном уровне, отличившись 21 забитым мячом и 9 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 15 миллионов евро.

ВИДЕО. Как игроки Динамо Ваната в Жирону провожали