  ВИДЕО. Как игроки Динамо Ваната в Жирону провожали
01 сентября 2025, 17:15
ВИДЕО. Как игроки Динамо Ваната в Жирону провожали

Уже бывшие одноклубники радуются Владиславу

ВИДЕО. Как игроки Динамо Ваната в Жирону провожали
ФК Динамо Киев. Владислав Ванат

1 сентября 2025 года каталонская «Жирона» официально объявила о подписании украинского нападающего киевского «Динамо» Владислава Ваната.

22-летний футболист перед отъездом из столичного клуба попрощался со всеми игроками команды.

В сезоне 2024/25 Владислав Ванат провел 45 матчей на клубном уровне, отличившись 21 забитым мячом и 9 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 15 миллионов евро.

ВИДЕО. Как игроки Динамо Ваната в Жирону провожали

По теме:
УАФ поздравила Ваната с трансфером в испанскую Жирону из Динамо Киев
Переход Ваната стал вторым самым дорогим приобретением в истории Жироны
ВИДЕО. Ванат поздоровался с болельщиками Жироны
Динамо Киев трансферы Жирона Владислав Ванат трансферы Ла Лиги трансферы УПЛ видео
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
