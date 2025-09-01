Переход Ваната стал вторым самым дорогим приобретением в истории Жироны

Украинский нападающий Владислав Ванат официально стал игроком «Жироны». Сумма трансфера составила 15 миллионов евро.

Это сделало переход Ваната вторым самым дорогим приобретением в истории испанского клуба. Рекордным остается трансфер вингера Ясера Асприльи из «Вотфорда» за 18 млн евро. До этого второе место занимал левый защитник Мигель Гутьеррес, который перешел из мадридского «Реала» в «Жирону» за 11 млн.

Владислав также стал четвертым украинским игроком в истории «Жироны». Интересно, что трое из них сейчас входят в состав команды.