Переход Ваната стал вторым самым дорогим приобретением в истории Жироны
Трансфер украинца обошелся испанскому клубу в 15 миллионов евро
Украинский нападающий Владислав Ванат официально стал игроком «Жироны». Сумма трансфера составила 15 миллионов евро.
Это сделало переход Ваната вторым самым дорогим приобретением в истории испанского клуба. Рекордным остается трансфер вингера Ясера Асприльи из «Вотфорда» за 18 млн евро. До этого второе место занимал левый защитник Мигель Гутьеррес, который перешел из мадридского «Реала» в «Жирону» за 11 млн.
Владислав также стал четвертым украинским игроком в истории «Жироны». Интересно, что трое из них сейчас входят в состав команды.
